為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕轟賴清德搞罷免不救災 綠營轟「雙標燕」台中淹大水還北上反罷

    民進黨多名議員痛批盧秀燕「雙標燕」，台中淹大水跑去外縣市反罷免。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨多名議員痛批盧秀燕「雙標燕」，台中淹大水跑去外縣市反罷免。（記者蘇孟娟攝）

    2025/07/13 13:57

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨晚（12日）在國民黨「反惡罷拚經濟」造勢晚會中痛斥南部淹大水，總統賴清德不救災還在搞罷免，「我台中人還在幫你救災」，發言引起不少反彈，民進黨台中市議員何文海、陳淑華及林祈烽均炮轟，日前暴雨淹大水時，盧秀燕跑到北部幫要被罷免的藍委站台反罷免，自己放著防災及市政不顧，還好意思污衊賴總統，根本是只想總統大位的「雙標燕」。

    盧秀燕昨火力全開對準賴總統痛斥他水災救災不力，無視南部災民請求，傾全黨之力搞罷免不救災，自稱她接到南部淹水的縣市請求救災支援後第一時間奧援，要總統做好領導人的角色，民進黨籍立委、議員、黨工拿出良心照顧人民，停止罷免、好好救災，「因為我台中人還在幫你救災」。

    陳淑華指出，日前台中市下豪雨在各地均傳淹水災情，結果盧秀燕跑到台北替國民黨立委反罷，號稱不談政治，卻放著防災、市政不管拚反罷，甚至盧秀燕是偽造連署始祖，為了洗白自己持續主張縱放違反選罷法的國民黨造假連署，為了「藍白合」封貪污案、及假連署喊人權，根本「雙標燕」。

    何文海也痛批，總統哪沒有救災，藍白合在立院大砍台電預算，風災無電復電卻反大罵政府，連農業補助也刪掉，現喊補助農民，盧秀燕標準示範，一隻手指頭指責別人時，有4支手指頭指自己，「人在做天在看」。

    林祈烽指出，賴總統第一時間就投入救災，但反觀盧秀燕自己在台中淹大水時跑到外縣市反罷免，自己不顧市政民生，口顧拚政治，促盧回歸市長身分，不要整天做總統夢、指著別人、罵別人。

    盧秀燕在藍營反罷晚會斥賴總統不救災搞罷免，「我台中人還在幫你救災」。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕在藍營反罷晚會斥賴總統不救災搞罷免，「我台中人還在幫你救災」。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播