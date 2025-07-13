盧秀燕轟賴清德搞罷免不救災 綠營轟「雙標燕」台中淹大水還北上反罷

民進黨多名議員痛批盧秀燕「雙標燕」，台中淹大水跑去外縣市反罷免。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/13 13:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨晚（12日）在國民黨「反惡罷拚經濟」造勢晚會中痛斥南部淹大水，總統賴清德不救災還在搞罷免，「我台中人還在幫你救災」，發言引起不少反彈，民進黨台中市議員何文海、陳淑華及林祈烽均炮轟，日前暴雨淹大水時，盧秀燕跑到北部幫要被罷免的藍委站台反罷免，自己放著防災及市政不顧，還好意思污衊賴總統，根本是只想總統大位的「雙標燕」。

盧秀燕昨火力全開對準賴總統痛斥他水災救災不力，無視南部災民請求，傾全黨之力搞罷免不救災，自稱她接到南部淹水的縣市請求救災支援後第一時間奧援，要總統做好領導人的角色，民進黨籍立委、議員、黨工拿出良心照顧人民，停止罷免、好好救災，「因為我台中人還在幫你救災」。

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陳淑華指出，日前台中市下豪雨在各地均傳淹水災情，結果盧秀燕跑到台北替國民黨立委反罷，號稱不談政治，卻放著防災、市政不管拚反罷，甚至盧秀燕是偽造連署始祖，為了洗白自己持續主張縱放違反選罷法的國民黨造假連署，為了「藍白合」封貪污案、及假連署喊人權，根本「雙標燕」。

何文海也痛批，總統哪沒有救災，藍白合在立院大砍台電預算，風災無電復電卻反大罵政府，連農業補助也刪掉，現喊補助農民，盧秀燕標準示範，一隻手指頭指責別人時，有4支手指頭指自己，「人在做天在看」。

林祈烽指出，賴總統第一時間就投入救災，但反觀盧秀燕自己在台中淹大水時跑到外縣市反罷免，自己不顧市政民生，口顧拚政治，促盧回歸市長身分，不要整天做總統夢、指著別人、罵別人。

盧秀燕在藍營反罷晚會斥賴總統不救災搞罷免，「我台中人還在幫你救災」。（記者蔡淑媛攝）

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