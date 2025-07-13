藍委陳菁徽罵罷團「智障」 黃捷批：可悲到只剩人身攻擊

藍委陳菁徽稱罷團是「智障」引發爭議，民進黨立委黃捷（右）痛批，嚴重歧視身心障礙者，國民黨立委可悲到只剩下人身攻擊。（記者賴筱桐攝）

2025/07/13 13:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨不分區立委陳菁徽昨天（12日）出席台中反罷免宣講活動提到，大家每天在電視前看到貪官污吏都會感到憤怒，脫口「這些罷團很智障」，引發爭議。民進黨立委黃捷批評，國民黨立委可悲到只剩下人身攻擊，要求陳菁徽公開道歉。

黃捷和民進黨立委林楚茵今天陪同推動罷免國民黨新北市板橋東區立委葉元之的公民團體「板橋大刪元」到市場掃街宣傳。

請繼續往下閱讀...

針對陳菁徽失言，林楚茵表示，「狗急跳牆」，國民黨委員面對公民團體站出來，只能用口不擇言的方式面對，例如邊緣人、垃圾、福壽螺、蟾蜍、老鼠、排泄物等不堪的言論，對國民黨而言，公民團體的力量讓他們感到害怕，只能口出惡言或使出暴力行為，呼籲大家勇敢站出來，唾棄暴力、口出惡言、水準低下的不適格立委。

黃捷痛批，陳菁徽作為醫師，到台中造勢竟然人身攻擊、羞辱罷團，她接獲許多身心障礙者家庭反映，認為這句話太超過，是對身心障礙者的羞辱、攻擊和嚴重歧視，希望陳菁徽公開道歉。

黃捷說，被提罷免的國民黨立委面對選民質疑和檢驗，好好回應問題就好，到現在一個問題都回答不出來，可悲到只剩下人身攻擊，罵選民垃圾、老鼠、福壽螺，適格的立委會這樣面對選民疑問嗎？當時要罷免她的民眾有什麼問題，她都正面回應，本來就應該禁得起質疑，怎麼會用身心歧視的方式面對選民，令人感到不可思議，這已經不是「德不配位」，連做為一個政治人物都沒有資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法