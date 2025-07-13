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    入列綠營「9+3」狙擊名單 李彥秀坦言「最大挑戰」

    台北市藍委李彥秀說，大惡罷造成社會撕裂，民進黨要負最大的責任。（記者董冠怡攝）

    台北市藍委李彥秀說，大惡罷造成社會撕裂，民進黨要負最大的責任。（記者董冠怡攝）

    2025/07/13 13:28

    〔記者董冠怡／台北報導〕距離大罷免首波投票只剩不到2週，媒體報導綠營規劃「9+3」名單預備全力狙擊，其中包含台北市港湖立委李彥秀；對此，李彥秀今天在「反惡罷、挺優秀」港湖團結誓師大會受訪回應，從政多年一步一腳印打拚，相信眾人有目共睹，持續勤走基層和民眾對話，不過她也坦言最大的挑戰是，擔心反罷民眾不出來投票。

    李彥秀表示，她從政已26年，腳踏實地服務，見證港湖地區的改變，人民的眼睛是雪亮的，看得很清楚，大惡罷造成社會撕裂，民進黨要負最大的責任，並指現在民進黨完全不演了，站在第一線去處理大惡罷。

    李彥秀提到，國家現階段面臨關稅等諸多挑戰，本應回收的部分利潤被吃掉，台灣八成員工都在中小企業、下半年會否遇到無薪假甚至裁員問題，政府應花更多心思處理民生問題，而不是只搞惡罷對付在野黨。

    她感慨，人民要的是過好生活，執政就是要負責，如果李彥秀做得不好，本屆任期結束後可以不要投她，然而民進黨卻不斷操作對立和仇恨式動員，造成社會分裂，這跟賴總統說的團結背道而馳。民進黨利用很多資源攻擊在野黨，但藍營就是一步一腳進，不斷透過客廳會、行走市場和公園等港湖的每一個角落，與民眾對話，她也坦言最大的挑戰是，擔心反罷民眾不出來投票。

    她另說，相較於支持罷免的投票意願將近8、9成，有很多人還不知道，反對罷免其實也要出來投票、甚至不曉得投票方式，所以最後這十幾天，藍委們倚靠黨內全力輔選，除了平常就在努力的基層陸戰，空間部分也藉由藍軍的意見領袖互相拉抬，台北市一席都不能少，「台灣不能只有一種聲音、一種顏色，民主需要互相合理制衡」。

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