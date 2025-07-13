力挺洪孟楷！ 李四川批罷免「沒道理」：壞人太多好人太沉默

台北市副市長李四川表示，「大罷免根本沒道理」強調台灣最大的問題不是壞人太多，而是好人太沉默，呼籲選民在726投下「不同意罷免」。（記者羅國嘉攝）

2025/07/13 13:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕台北市副市長李四川近期勤跑新北反罷免活動，今（13）日再赴淡水、三芝力挺藍委洪孟楷，現場也湧入逾1千名支持者到場力挺，李四川表示，「大罷免根本沒道理」強調台灣最大的問題不是壞人太多，而是好人太沉默，呼籲選民在726投下「不同意罷免」。

李四川表示，民主制度下的罷免應該是針對表現不佳者，「哪有認真問政的立委也要被罷免？」他更點名支持罷免的聯電創辦人曹興誠，反問：「你跑去當新加坡人、去大陸娶妹妹，到底誰比較親中？」

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李四川指出，這場罷免案預估耗費超過10億元公帑，這筆錢足以讓台北市推動「班班有鮮奶」長達12年，「實在是勞民傷財，完全不符民主初衷。」

陳偉杰強調，洪擔任立委後積極投入交通委員會，為在地爭取建設，卻遭罷團罷免，質疑此舉不合理。他反駁外界將洪貼上「賣台」、「親中」標籤，認為是無的放矢，因此呼籲支持者提高投票率，並主動拉票、改期旅遊，726踴躍投下不同意罷免票，讓洪孟楷繼續在立法院為地方發聲。

洪孟楷選區橫跨新北6個行政區，洪今天上午在三芝、淡水辦政策說明會，隨後洪團隊下午也將在醒吾科大體育館辦大型反罷造勢，邀來新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等大咖助講，形成藍白合體對抗罷免。

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