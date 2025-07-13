痛批藍委普發1萬企圖 林志潔：罷免毫無憲政法律概念的立委

林志潔痛批藍委發錢企圖救罷免。（林志潔提供）

2025/07/13 13:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陽明交大法學教授林志潔說，立院通過全民普發一萬元，全部不排富，住豪宅的人一家六口可領六萬，亦無規定要消費、去哪裡消費、來讓商家可以賺錢，大家可能拿了也就存放起來，對活絡經濟毫無幫助，請問，這除了自以為可以救罷免之外，目的是什麼？呼籲大家罷免這些自私自利，毫無基本憲政法律概念的立委！

她說，不肯讀新聞也要有常識，之前我國當然不是沒有發放現金或消費券的前例，但人家是有配套有正當性有希望達成的目的。

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馬英九總統時發放消費券，是因為當時發生2008金融海嘯，經建會建議用消費券發放方式，希望對GDP能有所貢獻。

蔡英文總統任內，一次是全球疫情肆虐，發放三倍券和五倍券來幫助商家，希望刺激消費。一次是疫情後，考慮百工百業都需要復甦，加以財政管控得宜，所以編列預算來發現金。

林志潔表示，簡言之，第一，由行政院來編列預算，立法院審核。第二，有正當理由例如金融海嘯或全球疫情。第三，有配套措施，例如以加倍券方式由政府補貼，民眾花一百元可得到三百元商品價值等方式，來振興產業或挹注商家，刺激消費。

現在這種全民普發一萬元，全部不排富，住豪宅的人一家六口可領六萬，亦無規定要消費、去哪裡消費、來讓商家可以賺錢，大家可能拿了也就存放起來，對活絡經濟毫無幫助，請問，這除了自以為可以救罷免之外，目的是什麼？不要再胡說八道了！

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