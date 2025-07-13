韓國瑜站台徐巧芯 誇蔣萬安帥氣要修正「立院美男榜」

立法院長韓國瑜（左）今天為國民黨立委徐巧芯站台表達力挺，大讚問政乾脆有力，他每次都聽得很過癮。（記者方賓照攝）

2025/07/13 13:27

〔記者何玉華／台北報導〕立法院長韓國瑜今（13）日出席國民黨立委徐巧芯反罷免後援會成立大會，致詞時台北市長蔣萬安剛好到場，笑說他年輕時「帥氣的程度跟蔣萬安差不多」，再提之前在台中提到的「立法院4大美男子」，說要修正把蔣萬安拉上去，為現場增添不少笑料。

韓國瑜致詞說，每次看到徐巧芯質詢就想到武俠小說的武器，厲害的武器是一寸長一寸強，看徐巧芯問政就想到菜市場，辣椒越小越辣，問政強而有力；稱讚徐巧芯質詢乾脆有力，從不妥協，看她質詢，心中就覺得「過癮」、「爽」。

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韓國瑜再批大罷免是政治謀殺、政治大屠殺，將國民黨立委全罷免，要說出一個道理，「是貪污了嗎？偷懶不服務選民？是當啞巴從不問政嗎？」又說「狼行千里吃肉、狗行千里吃屎，人走千里講道理」，726就是一場政治屠殺，台灣追求30多年的台灣民主政治，卻要把反對黨殺光光，這還是民主國家嗎?

韓國瑜呼籲選民出門投不同意票時，看到蔣萬安入場便說，每次看到蔣萬安，就羨慕他的髮型跟強壯的身材，「想我年輕的時候，帥氣的程度跟蔣萬安差不多」，還說之前在台中選出立法院美男，第一是桃園牛煦庭，第二黃國昌，第三台中廖偉翔，第四是民進黨總召柯建銘，「今天要修正把蔣萬安拉上去。」最後他不忘為罷免催票，呼籲民眾出門投票，保住在懸崖邊的台灣民主，不要讓民主走了30多年一場空。

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