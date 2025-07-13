罷免洪孟楷志工淡水車掃 綠營合體宣講：守護民主、讓錯的人下台

公民團體「罷洪！刻不容楷」志工今天在淡水車掃，隨後再到淡水捷運站旁火車頭公園宣講，民進黨副秘書長何博文、立委蘇巧慧、市議員卓冠廷、鄭宇恩皆到場聲援。（記者羅國嘉攝）

2025/07/13 13:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案倒數13天，推動罷免新北市藍委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」志工今（13日）在淡水車掃，隨後再到淡水捷運站旁火車頭公園宣講，民進黨副秘書長何博文、立委蘇巧慧、市議員卓冠廷、鄭宇恩皆到場聲援，齊喊「罷免投同意 堅定罷免洪孟楷」、「大罷免 大成功」，不少經過民眾有的比讚，也有的比倒讚。

何博文批評，洪在立法院言行不一，表面關心地方，實則配合藍營砍掉台電1千億補貼，可能導致電價上漲、民生受害。指控洪一邊向台電要經費辦活動，一邊卻刪預算是最虛偽的行為。此外，洪還支持核一廠延役，卻不處理高階核廢料，影響北海岸居民安全。

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蘇巧慧表示，洪孟楷是否適任立委並非唯一重點，真正應該關注的是整個國會體制正在被破壞。自去年選舉後，卻以「藍白多數」無限制擴權，甚至通過違憲的預算條例，破壞制度根本，預算編列是行政權責，但藍白聯手立法通過特別條例，直接挪用台電預算，導致本應用於強化電網、電纜地下化的政策，現今無法推動，嚴重影響國家基礎建設。

蘇巧慧指出，這場罷免行動不只是針對一個人，而是為了守護整個民主憲政體制，抵抗國會濫權。她呼籲淡水人「我們等不及兩年半，726就是我們做出改變的時刻」更喊「一加一兩倍票 726去投票」讓同意罷免成真。

卓冠廷指出，洪在地方裝親民，進了立法院卻變了樣，緊跟藍營總召傅崐萁，支持多項親中、毀憲法案。他批評洪支持取消中國人繼承台灣遺產的上限，主張中國籍親屬使用台灣健保，甚至提案縮短中國籍配偶取得國籍年限，嚴重傷害國家主權與法治。「這不是支持哪一黨，而是讓錯的人下台，給台灣一個更好的國會，甚至讓藍營提出優秀的人」。

新北市議員卓冠廷指出，洪在地方裝親民，進了立法院卻變了樣，緊跟藍營總召傅崐萁，支持多項親中、毀憲法案。（記者羅國嘉攝）

新北市立委蘇巧慧指出，這場罷免行動不只是針對一個人，而是為了守護整個民主憲政體制，抵抗國會濫權。（記者羅國嘉攝）

民進黨副秘書長何博文批評，洪在立法院言行不一，表面關心地方，實則配合藍營砍掉台電1千億補貼，可能導致電價上漲、民生受害。（記者羅國嘉攝）

新北市立委蘇巧慧與罷團街掃、與支持者合照留念。（記者羅國嘉攝）

新北市立委蘇巧慧與罷團街掃。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪！刻不容楷」志工今天在淡水車掃，隨後再到淡水捷運站旁火車頭公園宣講，民進黨副秘書長何博文、立委蘇巧慧、市議員卓冠廷、鄭宇恩皆到場聲援。（記者羅國嘉攝）

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