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    國民黨未說明「普發1萬」預算來源 黃帝穎：難道要債留子孫？

    黃帝穎指出，藍營喊「超徵」根本是混淆視聽，普發1萬違反民主國家最基本的「權力分立原則」，且藍營未說明預算在哪，難道此預算要舉債進而「債留子孫」？圖為立法院院會11日國民黨團大合影喊還稅於民。（資料照）

    黃帝穎指出，藍營喊「超徵」根本是混淆視聽，普發1萬違反民主國家最基本的「權力分立原則」，且藍營未說明預算在哪，難道此預算要舉債進而「債留子孫」？圖為立法院院會11日國民黨團大合影喊還稅於民。（資料照）

    2025/07/13 13:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，要求今年10月底前普發現金1萬元。律師黃帝穎指出，藍營喊「超徵」根本是混淆視聽，普發1萬違反全球民主國家最基本的「權力分立原則」，且藍營未說明預算在哪，難道此預算要舉債進而「債留子孫」？

    黃帝穎指出，藍營聲稱普發1萬的錢來自超徵，明顯是混淆視聽，姑且不論超徵定義有不同見解，而超徵不是預算，政府任何支出都需編預算支應，國民黨要普發1萬，仍須說明預算在哪裡，黃強調：「今年總預算已被國民黨惡砍，普發一萬的預算難道舉債債留子孫？」

    黃帝穎提到，國民黨及其附隨組織因為持續訴訟，還沒「還財於民」的金額仍高達446.6億元，國民黨應該宣布放棄訴訟，讓446.6億元回到國庫，成為普發1萬預算的第一桶金。黃建議，國民黨放棄黨產訴訟，利用普發現金的機會「還財於民」，將獨裁戒嚴時期強取人民的財產還給人民，雖然僅能降低普發1萬「債留子孫」約兩成負債總額，但至少是國民黨展現負責及誠意的機會。

    針對國民黨提案普發1萬，黃帝穎指出，世界各民主國家，普發現金牽動政府預算分配，考量政策優先次序及經濟發展、財政紀律及民生急迫等因素，均由行政機關通盤規劃，前總統馬英九時代發的消費券也不例外，都是行政權責，全球皆然。

    黃帝穎強調，國民黨立法普發1萬，違反全球民主國家最基本的「權力分立原則」，姑且不論違憲問題，國民黨對普發1萬仍須展現負責及誠意，宣布放棄黨產訴訟，將446.6億元黨產藉著普發現金還給人民，如此國民黨才能真正「救罷免」，否則公民是「錢照領、罷照投」。

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