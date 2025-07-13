藍營大咖齊聚挺李彥秀 盧秀燕批民進黨政府專搞鳥事

李彥秀反惡罷誓師大會。（記者董冠怡攝）

2025/07/13 13:13

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委李彥秀今天（13日）舉行「反惡罷、挺優秀」港湖團結誓師大會，台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人輪番上台發言，痛斥民進黨「不搞正事、國事，專搞鳥事」，呼籲選民用手中的選票守護認真賣力的李彥秀。

盧秀燕表示，罷免勞民傷財，726不只是為了守住好藍委、國民黨，更是為了自己，告訴賴總統「全民不同意你不搞正事、國事，專搞鳥事」，當場穿上蔣萬安的「我不同意」短T，號召兄弟姊妹共同守護她「親愛的妹妹」。

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朱立倫指出，民進黨團總趙柯建銘每天在立法院「發瘋」，想要幹掉韓國瑜當立法院長，「我們讓他的夢想大破碎！我們的院長是韓國瑜」！

韓國瑜提到，李彥秀、真優秀，過去廿多年來，港湖變化脫胎換骨、蓬勃發展，區內重大建設都有她的影子和心血，「跟武當派的武功一樣，後來居上」，也很貼心，並批「殺光」藍軍立委非民主政治，如果大罷免成功，將讓民進黨一黨專制獨裁。

趙少康提及，過往參選台北市議員時，內湖、南港曾是他的大本營，當年李彥秀的父親透過自身影響力大力支持，讓他始終感謝銘記在心，呼籲去年投給李彥秀的選民，這次請「再愛她一次」，在國會表現優良、替地方爭取預算，這麼認真打拚如被罷掉，世界還有公理嗎？社會還有正義嗎？

蔣萬安則說，現在確實很緊繃，喊話反對惡罷、反對社會對立、反對持續仇恨者站出來，投下不同意罷免，假使不出來，就會讓民進黨繼續惡搞、內耗，拜託選民一定要去投，讓社會恢復安定、國家回到正軌。

侯友宜直言，「侯家媳婦」李彥秀被欺負，同樣姓侯的不跳出來不行。工作五十年來，看盡台灣政治變遷，現在最壞，用罷免手段對付在野黨、用政府資源無差別對付，就想一黨獨大，前所未見，令人厭惡，並批民進黨政府的兩岸關係緊張；能源政策錯是卻要市民買單；中央打詐，結果詐騙越來越多。

張善政稱，台北、新北、桃園都有多名「100分的立委」被連署罷免，三縣市患難與共，桃園有多處地方跟港湖一樣，正在快速發展，需要積極協助的民代，與市府合作無間，例如順利推動捷運建設，強調不能因為不喜歡就一起罷掉，萬一好立委被罷掉重選，不合民進黨意的人選上，是否又要再罷，鄉親們要用手中的選票，捍衛自身投票權、選出自己喜歡的民代。

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