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    未來國民黨可能沒收罷免權 許淑華：投同意票捍衛台灣

    罷團「基隆絕沛」志工今天在基隆七堵南興市場進行宣講，呼籲民眾7月26日出來投票同意罷免立委林沛祥；民進黨台北市議員許淑華（右二）向喝茶攤商懇託出來投票捍衛台灣。（記者俞肇福攝）

    罷團「基隆絕沛」志工今天在基隆七堵南興市場進行宣講，呼籲民眾7月26日出來投票同意罷免立委林沛祥；民進黨台北市議員許淑華（右二）向喝茶攤商懇託出來投票捍衛台灣。（記者俞肇福攝）

    2025/07/13 13:05

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨台北市議員、基隆女兒許淑華今天（13日）表示，這次7月26日大罷免，基隆鄉親一定要出來投票，大家不要輕忽這次的罷免投票，因為這次的罷免可能就是最後一次的罷免，未來國民黨可能會沒收人民的罷免權，全民要站出來投下同意罷免票！守護台灣、捍衛台灣，捍衛人民權利。反共護台灣，投票非常重要，罷免林沛祥就是救台灣！罷免林沛祥就是救基隆！

    中選會公告罷免國民黨立委投票日7月26日，各地罷團把握選前假日接觸人群，罷團「基隆絕沛」今天（13日）前往七堵南興市場宣講罷免活動；罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸、民進黨基隆市議員鄭文婷、許淑華與台灣北社社長羅浚晅醫師一起到市場宣講，受到支持者的歡迎；但是，也有部分商家與民眾，對於被打擾感到不滿，陳青逸也頻頻透過麥克風致歉。

    許淑華說，為了要反罷免，國民黨立委就通過普發1萬元，不是不能發，而是這個時間點發放，引人質疑政策買票；再者，立委本就不能增加預算，只能盡監督責任，現在趕著發1萬元，很明顯就是為了救罷免選情，所以發1萬元。許淑華說，發1萬元應該怎麼發、如何發放，應該透過廣泛討論，而非包裹表決倉促上路，很明顯就是在騙選票；她呼籲，透過這次罷免投票，讓親共立委下架，讓國會運作正常化。

    罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸（右一）今天（13日）在基隆七堵南興市場進行宣講，呼籲民眾7月26日出來投票同意罷免立委林沛祥；民進黨基隆市議員鄭文婷（左）、台北市議員許淑華（中）到場相挺。（記者俞肇福攝）

    罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸（右一）今天（13日）在基隆七堵南興市場進行宣講，呼籲民眾7月26日出來投票同意罷免立委林沛祥；民進黨基隆市議員鄭文婷（左）、台北市議員許淑華（中）到場相挺。（記者俞肇福攝）

    罷團「基隆絕沛」志工今天在基隆七堵南興市場進行宣講，呼籲民眾7月26日出來投票同意罷免立委林沛祥；民進黨基隆市議員鄭文婷（前排左一）、台北市議員許淑華（前排左二）到場相挺。（記者俞肇福攝）

    罷團「基隆絕沛」志工今天在基隆七堵南興市場進行宣講，呼籲民眾7月26日出來投票同意罷免立委林沛祥；民進黨基隆市議員鄭文婷（前排左一）、台北市議員許淑華（前排左二）到場相挺。（記者俞肇福攝）

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