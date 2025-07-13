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    王鴻薇丈夫是統戰組織成員？罷團「山除薇害」：不是新聞

    民進黨立委吳沛憶（右一）、陳培瑜（左二）今（13）日會同推動罷免國民黨立委王鴻薇的罷團「山除薇害」到市場掃街。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委吳沛憶（右一）、陳培瑜（左二）今（13）日會同推動罷免國民黨立委王鴻薇的罷團「山除薇害」到市場掃街。（記者塗建榮攝）

    2025/07/13 11:40

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕推動罷免台北市國民黨立委王鴻薇的罷團「山除薇害」今（13）日與民進黨立委吳沛憶、陳培瑜在長春市場掃街。針對王鴻薇丈夫陶允正被挖出是統戰組織「新同盟會」成員，山除薇害強調「這早已不是新聞」，王鴻薇身為立委，應該要好好回應罷團與民眾對她的質疑，無論是對中共態度或是助理涉共諜案，不該切割。

    山除薇害解釋，雖然沒有直接證據說新同盟會是統戰的核心組織，但根據對共產黨的了解，絕對不是單點滲透，而是長期、有計劃、全盤地，且不是從政府官員，而是從親朋好友，所有層面完全滲透。山除薇害指出，王鴻薇在當議員的時候就去上中國央視，用共產黨的語境稱蔡英文為「台灣地區領導人」，於此同時，如果她的老公進入外圍統戰組織，感到完全不意外。

    吳沛憶說：「王鴻薇，是紅色的紅。她跟共產黨的關係一直都是公民最關心、最擔憂的，也是王鴻薇罷免至今一直沒有辦法回應的問題。」她提到，王鴻薇去中國官方節目、團隊涉入共諜案、與傅崐萁一起去中國見中國全國政協主席王滬寧，其實看到國共交往是一種精準交往，不是失誤。她更要蔣萬安在陪同台北這幾席立委的時候，需要回應公民團體對國共絲絲糾葛之間的質疑，當面回應才能夠開啟對話。

    山除薇害也補充，蔣萬安身為蔣家子孫，他一定繼承他爺爺、曾祖父的反共思想，在陪伴台北5席將被罷免的立委，應該滿掙扎的。山除薇害呼籲，蔣萬安對前總統們反共的意志應該十分認同，請直接站出來說「我蔣萬安也是反共的」。山除薇害更說，北市5席立委只會成為蔣萬安的政治生涯拖油瓶，尤其前者政治生涯已經沒剩幾天，沒必要賠上自己的大好前程。

    民進黨立委吳沛憶（左二）、陳培瑜（左一）今天與罷團「山除薇害」到市場掃街。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委吳沛憶（左二）、陳培瑜（左一）今天與罷團「山除薇害」到市場掃街。（記者塗建榮攝）

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