台中4、5、6區罷團車掃 喊話有智慧的公民投票駁斥藍委智障說

台中市4、5、6區罷團與在地民進黨議員合體籲民眾7月26日投同意罷免票。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/13 11:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數不到兩週，台中市昨晚各界罷免志工集聚水安宮推出「反共護台總動員」罷免晚會，成功催出民氣，台中市罷免4、5、6區國民黨立委的3罷團，今與各區在地議員合體再辦聯合車掃，盼延續氣勢、催出民意投票，更盼用行動讓國民黨立委知道，「我們不是智障、是有智慧的台灣公民」。

包括罷免藍委廖偉翔的「展翅廢翔」、黃健豪的「斷健行動」與羅廷瑋的「敲羅行動」等罷團，延續昨晚罷免晚會的氣勢，今日再發起「456區聯合車掃」行動，橫跨西南屯、中西東南、北北屯區等3大選區，盼將罷免熱度推進到街頭最前線。

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3罷團表示，國民黨昨晚在台中舉行大規模造勢，動員黨內多位大老站台，連民眾黨主席黃國昌也來助陣，以「藍白合對抗公民」，曝政黨利益共構、資源龐大、動員強大的政治合作拉抬聲勢，但各界罷免志工群昨晚在水安宮前舉辦的罷免晚會展現氣勢，罷免氣勢的崛起不是靠資源，而是由一場場活動、一個個市民的行動堆疊而成，公民的力量絕不容小覷，盼民眾投下同意罷免票，用公民的堅持對抗資源龐大的「藍白合」。

此外，國民黨立委陳菁徽昨日到台中幫反罷宣講竟批評罷免團體「很智障」，民進黨議員包括陳淑華、何文海及林祈烽也參與車掃力挺罷團，強調，台中市長盧秀燕昨日已正式宣佈「藍白合」，大家很清楚看到「藍白合」在國會毀憲亂政、企圖讓台灣向下沈淪，盼民眾團結用投下同意罷免票的行動，更讓國民黨立委知道，「我們不是智障、是有智慧的台灣公民」。

台中市4、5、6區罷團今與在地民進黨議員合體車掃籲民眾7月26日投同意罷免票。（記者蘇孟娟攝）

台中市4、5、6區罷團今與在地民進黨議員合體車掃籲民眾7月26日投同意罷免票。（記者蘇孟娟攝）

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