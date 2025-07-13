台巴科大比鄰數位園區 林佳龍：盼成為南美數位轉型指標基地

外交部長林佳龍11日與巴拉圭資通訊科技部部長畢亞德（右前一）視察「台灣—巴拉圭科技大學」（UPTP）預定校區。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/07/13 11:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，於當地時間11日下午與巴拉圭資通訊科技部部長畢亞德（Gustavo Villate）、工商部部長西梅內斯（Javier Giménez）及台巴科技大學校長杜瓦德（Jorge Duarte）前往視察「台灣—巴拉圭科技大學」（UPTP）預定校區。林佳龍指出，預定校地比鄰巴拉圭資訊科技部規劃的數位園區，期盼未來藉產官學研合作模式，成為南美洲數位轉型的指標基地。

林佳龍指出，台巴科大為巴拉圭第一所英語授課、4年制的國立大學，目前已招收7屆學生，經過紮實的教育訓練，累計培育174位社會菁英，深獲巴國政府、社會及人民肯定。

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林佳龍說，台巴科大目前正積極推動轉型為研究型大學，並在國立台灣科技大學協助下深化學術與研究合作，已有豐碩成果，此行他也特別邀請台科大副校長劉志成隨團訪巴拉圭。

林佳龍進一步表示，台巴科大校區預定地與巴國資通訊科技部規劃的數位園區比鄰，該願景由畢亞德主動提出，令他聯想到台灣工研院多年推動的產官學研合作模式，正是促成台灣科技發展躍升的關鍵。

林佳龍也感謝產業團成員「佳研智聯」與工研院共同捐贈機聯網平台、零信任資安設備等軟硬體設施；智慧製造的核心即為機聯網，台灣在這個領域已具備發展多年且成熟技術，未來盼能將這些經驗分享給台巴科大，未來能實際應用於巴拉圭智慧醫療、智慧交通、智慧農業與智慧城市等場域，讓科技真正走進民眾生活，打造一個以人才為本、科技為用的永續未來。

林佳龍說，期盼未來攜手巴拉圭共同打造結合大學、政府與數位產業的「亞松森智慧科技園區」，成為南美洲數位轉型的指標基地，「科技加值外交」的政策精神，「透過科技合作，我們不只在打造一所大學，更是共築一個國家未來的創新基地」，盼與邦交國共同邁向創新與產業升級，共創人才培訓與鏈結的里程碑。

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