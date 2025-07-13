外傳綠營接觸花蓮魏家 林右昌：佛曰不可說

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺。（記者王錦義攝）

2025/07/13 10:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕「花蓮魏家」至今沒有公開對罷免傅崐萁與否表態，有網路媒體報導，綠營潘孟安、林右昌都曾私下拜訪魏家爭取合作，民進黨秘書長林右昌今天早上到吉安鄉三角市場與罷團「曙光花蓮」一起掃街，行前接受媒體訪問說，罷免傅崐萁所有力量都應團結，對於合作對象這是最高機密，「佛曰不可說」。

林右昌說，罷免傅崐萁最大的共識就是所有被傅崐萁所欺壓威迫的這些民眾，還有包括大家支持反共護台，這個中華民國派跟台灣派的民眾，大家一起站出來，所以各種力量都應該要團結在一起。至於花蓮市的魏家，或者是其他反傅崐萁的力量，這個是最高機密，佛曰不可說。

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林右昌說，傅崐萁在最後階段無非就是透過組織系統，包括村里長等，不過說實在也不是所有村里長都支持，很多村里長其實私底下都表達支持罷免傅崐萁意思，不過這種事情就只能做不能說，當然也希望傅崐萁不要為難基層村里長、公務員等，因為基層都很辛苦，為難基層去做不該做的事，甚至是違反選罷法相關法律，這對基層是非常不公平，所以請傅崐萁不要再欺壓地方村里長，也不要再為難地方基層民眾。

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺，罷團拿著「大罷免大成宮」的旗子及中華民國國旗，沿路高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」，7月26日出來投下同意罷免票，沿路受到支持者讚聲，不過也有遇到傅崐萁的支持者看到罷團拿國旗大罵：「民進黨憑什麼拿國旗」，並沿路嗆聲，還要求不得對她拍攝。

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺。（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺。（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺。（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街。（記者王錦義攝）

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