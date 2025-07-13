黃國昌站台徐巧芯喊守護台灣民主 徐高喊「藍白合」

民眾黨主席黃國昌今（13日）為徐巧芯站台，徐巧芯高喊「藍白合」對抗罷免。（記者何玉華攝）

2025/07/13 10:27

〔記者何玉華／台北報導〕726罷免投票大催票，國民黨全力動員保衛台北市5席立委，今（13日）不僅國民黨內大咖雲集趕場，一早從內湖的李彥秀開始，接著王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、羅智強，民眾黨也站台助陣，包括李彥秀邀請民眾黨立委張啟楷，王鴻薇邀請民眾黨立委林國成，而民眾黨主席黃國昌則到徐巧芯、賴士葆的場子助陣，展現「藍白合」區域合作；徐巧芯也在黃國昌致詞後高喊「藍白合對抗大惡罷」。

李彥秀早上9點在明湖國中活動中心舉辦「反惡罷 挺優秀」港湖團結誓師大會，邀請來賓包括立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、中廣董事長趙少康、民眾黨立委張啓楷；王鴻薇9點20在中山區的一郎日本料理成立中山後援會，同樣邀請韓國瑜、蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、以及國民黨主席朱立倫、民眾黨立委林國成。

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徐巧芯9點40在台北市議會成立「反惡罷後援會」，除了韓國瑜、蔣萬安、侯友宜、盧秀燕、朱立倫、趙少康，還有桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦，還有民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢、台北市議會議長戴錫欽。

賴士葆與羅智強分別在下午舉辦活動，前總統馬英九、前市長郝龍斌出席賴士葆的反惡罷說明會，蔣萬安與侯友宜則與羅智強一起跟青年座談。甚至到晚上，韓國瑜與蔣萬安還一起出席王鴻薇的民歌音樂會。

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