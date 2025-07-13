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    與「山除薇害」、陳培瑜掃街 吳沛憶：台灣不能變成下一個香港

    立委陳培瑜（左起）、吳沛憶以及山除薇害志工掃街。（記者塗建榮攝）

    立委陳培瑜（左起）、吳沛憶以及山除薇害志工掃街。（記者塗建榮攝）

    2025/07/13 10:29

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕726大罷免衝刺催票，發動立委王鴻薇罷免團體「山除薇害」今（13）日與綠委陳培瑜和吳沛憶在台北長春市場掃街，發送印有媽祖的扇子，以及附帶傳單的面紙，並沿途喊著「大罷免大成功」，期望民眾下週投出「同意罷免」。吳沛憶表示，看到越來越多民眾更主動表態，希望「台灣不要成為下一個香港」，這次罷免投票，是台灣要告訴國際社會，「我們是拒絕親中路線的。」

    吳沛憶說，這段時間看到罷免志工遭受到不理性、甚至是肢體暴力的攻擊，非常地不捨。他也提到，台灣的民主應該很成熟了，大家都很習慣有不同意見表達，志工在街頭上受到這些很惡意的干擾，對民進黨來講，一定要站在他們的背後，成為他們的後盾。最後剩下16天，民進黨黨公職都是全體總動員，台灣的公民運動，是需要全國一起來總動員。

    關於王鴻薇近期在頻繁掃市場，並與黃國昌合體，山除薇害認為，國民黨需要慎選、謹慎思考這一步是不是正確的，不管是深淺藍或是中間選民，看待民眾黨這種激進且民粹主義來說，相比蔣萬安理性、溫柔一點的行為，是完全不能接受，「不覺得這是一個smart move。」

    民進黨立委陳培瑜、吳沛憶13日陪同山除薇害罷團長春市場掃街。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委陳培瑜、吳沛憶13日陪同山除薇害罷團長春市場掃街。（記者塗建榮攝）

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