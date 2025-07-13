國民黨推普發1萬 柯文哲4年前狠酸穿越時空打臉

2021年時任台北市長柯文哲批評當時國民黨主張普發現金1萬元，他在市政府的疫情記者會上說：「政治要務實，不要亂喊價，不分青紅皂白地每人給1萬，就是花2300億，這個可能嗎？」（資料照，台北市政府提供）

2025/07/13 11:05

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院11日三讀通過立法院國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，引發外界熱議，有人批評根本是藍營為了搶救大罷免危機的政治操作，也有人指出蔡英文政府時期也曾普發6千元，不應雙重標準。不過，前台北市長、前民眾黨主席柯文哲4年前一段談話曾明確反對國民黨主張「普發一萬」紓困方案，相關談話近日被網友與藝人鄭家純翻出，成為網路熱議焦點。

2021年6月，台灣正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒，國民黨針對「紓困4.0」提議「不排富、每人普發1萬元現金」，時任台北市長柯文哲直言「不太合理」，表示「台灣有2300萬人，不排富，每人1萬元就2300億元，現在突然提出2300億元的紓困案，而且都沒有牽涉到任何產業，是針對個人，一聽就知道不太合理」。

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柯文哲還酸說：「算了，我不太想批評國民黨，有這種在野黨難怪執政黨這麼囂張！」當時更強調，「政治要務實，不要亂喊價，不分青紅皂白地每人給1萬，將花就是2300億，這個可能嗎？雖然紓困要做，但不管是政府或立法院，大家不要亂喊亂發，只要中央不要太離譜 我們都不會講話，會乖乖去做。並重申，不要亂喊價，昨天講不排富、一人1萬就是2300億，前面已發了563億，應該要講清楚，應務實處理遇到的問題。」

鄭家純昨（12）日在臉書發文指出，民眾黨前主席柯文哲曾說，台灣有2300萬人，（普發一萬）不排富的話總共要2300億，突然提出一個2300億的紓困案，而且沒有限制任何產業，一聽就知道不太合理，「給小草，這是你們師傅說過的」。

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