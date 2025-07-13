靠韌性抵禦入侵！3烏克蘭戰區市長現身說法感謝台灣援助

烏克蘭維基次夫市正打造地下學校，維護學童就學安全。市長史維里克表示，「我們無法選擇鄰居，當鄰居想對你強取豪奪，你必須維持堅強」，他誠摯邀請台灣媒體及相關機構前往實際考察。圖由市長史維里克提供。（中央社）

2025/07/13 08:38

〔中央社〕台灣與捷克合作援助烏克蘭前線最受衝擊區域，3位烏克蘭市長接受中央社專訪，讚揚台灣援助對當地提供心理、經濟層面重要支持，鑒於台烏皆受強鄰威脅，他們歡迎台灣媒體與相關單位前往勘查，學習社會韌性與禦敵經驗。

過去幾個月，俄軍將跨過第聶伯羅彼得羅夫斯克州界列為關鍵戰略目標，進行猛烈攻擊。台捷6月27日簽署援烏合作備忘錄，其中移動式水處理設施建置計畫，將嘉惠第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）38萬居民。該州3位市長日前出席在羅馬舉行的「烏克蘭重建會議」，接受中央社專訪描述當地現況及與台灣合作情形。

請繼續往下閱讀...

◎梅若瓦市長：援助展現台烏站在一起

前線城鎮梅若瓦（Mezhova），是常遭俄羅斯轟炸的城鎮之一。市長札澤斯基（Mykhailo Zrazhevsky）向中央社表示，該城居民原約1萬5000人，戰爭發生後人數減少，「從2014年開始，我的城市就是面對俄羅斯侵略的前線，現在每天遭受各種砲彈與無人機攻擊，因此許多家庭被迫撤離。」

札澤斯基感謝台灣與捷克合作維護當地基礎設施，「台灣伸出援手，此舉首要是傳遞了心理層面的支持，展現世上許多國家願意跟烏克蘭站在一起，對抗俄羅斯侵略」。

在經濟層面，他表示戰爭爆發後，當地經歷許多不同階段需求，目前最希望吸引優質投資者，前往協助重建工作，對梅若瓦而言，最需要的是重建基礎建設，特別是有關水資源與垃圾處理。

◎馬爾加涅茨巿長：曾與台灣藝術家合作 印象極佳

馬爾加涅茨巿（Marhanets）距離俄羅斯佔領區的札波羅熱（Zaporizhia）核電廠僅5公里，是俄軍重點攻擊城鎮。市長玻洛維克（Hennadii Borovyk）向中央社表示，「當地居民先前約有5萬人，因每天都遭到無人機、砲彈轟炸，目前約有2萬居民已撤離。」

玻洛維克描述，當地盛產稀有重要戰略資源錳礦，採礦是最被關注的產業，即使每日遭俄軍轟炸，市府仍盼不間斷供應各種服務給民眾，「在戰爭下維持日常生活非常困難，但烏克蘭人民很堅韌、堅強」，因此他要特別感謝國際社會，對維繫當地基礎設施提供援助，該城目前最急需改善飲水供應系統，例如修建新水管。

聽到記者來自台灣，玻洛維克高興表示，在台捷此次合作援助案之外，該市也曾與台灣人合作，他去年曾接待來自美國的台灣藝術家，捐贈給當地2台垃圾車，「台灣藝術家來訪後，很喜歡我們的城市，現在還有意進一步推動文化合作計畫，由我們提供土地，讓他們興建文化中心。」

玻洛維克強調與台灣合作經驗總是很愉快，旅美台灣藝術家擬用當地遭受轟炸的砲彈碎片，打造2個能敲響的大鐘，一個放置在馬爾加涅茨巿，另一個運到美國展示。

◎維基次夫市長：歡迎台灣來考察禦敵經驗

維基次夫（Verkhivtseve）市長史維里克（Mykhailo Svitlyk）向中央社表示，該市人口約1萬3000人，深刻感受戰爭衝擊，因為該市接收來自東部戰區大量撤離居民，「我們試圖提供他們住宿及所需服務，因為很多烏克蘭人不願再撤到更遠區域，他們希望住在靠近家的地方。」

史維里克坦言，烏克蘭人並未預期戰爭會如此曠日耗時進行，俄烏戰爭也和二戰經驗完全不同，得面對無人機跟各種不同武器攻擊 ，「雖很辛苦，但我們是烏克蘭人，這是我們的土地，我們必須努力守護。」

史維里克表示，在戰爭中維繫正常生活十分困難，尤其對孩童心理負擔很大，因為四週總充斥防空警報與戰鬥機聲音，不時有炸彈空襲，市府最關注的是居民安全，特別是孩童安全，為此當地正打造「地下學校」來保護就學安全。

史維里克表示，「台灣與捷克合作案，對該區域帶來莫大幫助，在此危難時刻，任何心理與經濟上的援助，對我們都是至為關鍵的。」

史維里克說，烏克蘭是民主國家，從總統到每個市井小民，都期待至終能獲得公平的正義，他感謝每個幫助烏克蘭的國家，烏克蘭想讓全世界知道，烏克蘭是民主聯盟一部分，想努力發展壯大、向前邁進。

史維里克表示，他知道台灣、波蘭等國都在從俄烏戰爭汲取經驗，「我們無法選擇鄰居，當鄰居想對你強取豪奪，你必須維持堅強。」因此他誠摯邀請台灣媒體及相關機構前往實際考察，看當地如何建造新的地下學校，如何布置軍事防禦，如何疏導撤離民眾。

對於台灣擬打造全民防衛韌性，史維里克向記者說，「請帶著你們的相機去我們社區看看，我們將展示目前正發生的一切，及我們如何應對。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法