台中5藍委反罷免怒吼：告訴民進黨 我們比你更愛台灣

台中5藍委羅廷瑋（左至右）、廖偉翔、楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪，告訴民進黨「我們比你更愛台灣！」（記者蔡淑媛攝）

2025/07/12 23:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨今晚在台中迷你蛋舉行反罷免「再愛我一次」晚會，六名被罷藍委到場宣講，獨缺服父喪的江啟臣到場，五名藍委指出，立委善盡監督、制衡制衡之責，賴清德不高興，竟然就發動大罷免，呼籲選民勇敢站出，投下不同意罷免票，守住台灣民主，告訴民進黨「我們比你更愛台灣！」

楊瓊瓔表示，為了守住立院監督力，我們站出來，呼籲選民投下不同意罷免票，守住台灣的民主監督；顏寬恒則說，民進黨只想大罷免，大家一定要團結站出來。

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黃健豪則說，賴清德上任後沒有團結、只有對立，去年大選後立院三黨不過半，在野黨監督制衡，賴清德不高興，就發動大罷免，摧毀台灣的民主，又罷免就是國人不同意他一黨獨大、分裂國家。

廖偉翔也說，不知從何開始路上直播要被公審，小孩回家被叫雜質，社會如此撕裂、仇恨，現在政府卻發起大罷免，根本是大罷工。

羅廷瑋表示，這次投票不只是保護立委，而是保護所愛的國家，喊話7月26大家出來投不同意，告訴民進黨，我們更愛台灣。

盧秀燕、黃國昌及台中5名藍委呼籲反罷免。（記者蔡淑媛攝）

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