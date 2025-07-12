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    首頁　>　政治

    太尷尬！藍營晚會盧秀燕還在台上 民眾陸續散場收椅子

    國民黨反罷免晚會未結束，盧秀燕、黃國昌、趙少康還在台上，民眾已經陸續散場，還有人在收椅子，場面尷尬。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨反罷免晚會未結束，盧秀燕、黃國昌、趙少康還在台上，民眾已經陸續散場，還有人在收椅子，場面尷尬。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/12 21:58

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨今晚在台中迷你蛋舉行反罷免「再愛我一次」晚會，韓國瑜、盧秀燕及黃國昌合體，5名被罷藍委到場宣講，國民黨也動員支持者到場聆聽，不過晚會尚未結束，盧秀燕、黃國昌、趙少康還在台上，台下民眾已經陸續散場，一團一團跟著離去，還有人在收椅子，場面尷尬。

    由於台中連日大雨，晚會臨時將場地由帝國糖廠斜對面空地改在台中洲際迷你蛋，由於迷你蛋僅能容納2000人，讓國民黨原本號召的4000人擠不進場，擠在門口動彈不得，連韓國瑜也被擠在人群中差點遲到，眼見人潮再湧進可能擠破門口，現場領隊為安全起見，宣佈要求民眾退出門口，「拜託先走！」坐原車離開，人潮才逐漸紓解。

    不過場中盧秀燕演說仍不時喊話，晚會熱情，現場有6000人，場外有1000多人擠不進場，外場人潮也是在等遊覽車，盧秀燕、黃國昌及藍委楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋都還在台上聆聽趙少康演說及準備大合照，台下群眾已經陸續離場，台下及樓上已經空了好幾區，還有民眾幫忙收椅子，場面混亂。

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