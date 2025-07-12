朱立倫：普發1萬叫債留子孫 那蔡英文當年發6000也是？

國民黨立委涂權吉今晚在楊梅區辦政策說明會，國民黨主席朱立倫到場力挺。（記者黃政嘉攝）

2025/07/12 21:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國民黨立委涂權吉今晚在桃園市楊梅區自強街辦「反罷免聯合誓師團結大會」，動員眾多選區里民，晚間8點稱破5千人到場，藍、白同台宣傳，黨主席朱立倫表示，涂權吉昨在立法院堅持到最後一刻，通過「普發1萬元」，猛批民進黨既然反對，就不要領，「大罷免大失敗！」讓民進黨立院黨團總召柯建銘的院長夢，徹底破碎。

朱立倫說，2年前，前總統蔡英文稱前1年政府超徵3800億元，每人發6千元叫還錢於民，普發1萬元卻叫債留子孫，是不是胡說八道？立委沈伯洋說普發現金都是共產黨陰謀，那蔡英文也是共產黨陰謀。

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朱立倫也提，民進黨稱大罷免通過，普發1萬元就通通取消，他說，涂權吉幫拚財劃法，1年多259億元，4年多1千多億元，非常重要，為了百姓，不要讓民進黨繼續獨裁、惡罷，各位鄉親726一定要出來投不同意罷免票。

立法院長韓國瑜說，他到現在還搞不懂，為何要罷免藍委？涂權吉貪汙腐敗了嗎？只有一個可能，就是民進黨要一黨獨裁，他在立院接待各國貴賓，都驕傲說到台灣是百分之百的民主，人民血液DNA就是民主，大罷免若成功，台灣民主一場空。

民眾黨政策會執行長賴香伶表示，從北到南的大罷免，說叫公民運動，「不要污辱公民2字」，她說，這不是公民自發性運動，因為賴清德總統也承認府院黨一體，選輸後，去搞把國會席次翻轉的報復行動，政治若用仇恨動員，最後會傷到他們自己，站穩正直、正義的力量，籲大家站出來，把好立委留在國會外，讓所有大罷免都不成功。

藍委涂權吉今晚在楊梅區辦政策說明會，晚間8點稱破5千人到場。（記者黃政嘉攝）

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