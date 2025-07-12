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    台中反惡罷晚會 趙少康批賴清德是「民主逆流」

    趙少康批評總統賴清德作為是「民主逆流」。（記者蔡淑媛攝）

    趙少康批評總統賴清德作為是「民主逆流」。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/12 21:12

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕戰鬥藍今晚在台中舉辦「反惡罷拚經濟」晚會，戰鬥藍發起人趙少康痛批民進黨「夭壽」，好好的日子發動大罷免，讓大家勞師動眾、勞民傷財，還司法迫害在野黨民眾黨主席柯文哲，國民黨各地黨部也被抄得差不多，總統賴清德才上任1年就發動大罷免，賴的作為完全是「民主逆流」，他向在場民眾喊話若看不下去，7月26日站出來投下不同意罷免，給民進黨及賴清德一個教訓。

    藍營反惡罷晚會今晚在台中洲際迷你蛋舉行，晚會發起人趙少康指出，民進黨最常講國民黨立委都是受習近平指使，但台中市的國民黨立委有誰像匪諜，匪諜在總統府、外交部、國安會；他還批民進黨「夭壽」，好好的日子發動罷免，讓大家勞師動眾、勞民傷財，一邊聲稱沒錢、沒衛生紙、總統府晚上不能開燈、行政院沒有手語，但辦大罷免要花多少錢，「路上舉牌、做廣告要花多少錢」，講一套做一套。

    他還指出，民進黨操作司法迫害，將民眾黨主席柯文哲抓去關10個月，既然起訴就應放人，以怕串證藉口將柯文哲關起來，另國民黨地方黨部也被抄得差不多，不是約談、搜索、就是羈押，現在台北市黨部主委黃呂錦茹還被關起來，如此對待在野黨，這是民主嗎？

    趙少康說，民進黨稱要抗中保台，但抗中不能保台，國民黨堅持的反共、反台獨，靠民主才是保台最大法寶，但賴清德當選1年就發動罷免，賴清德的作為完全是「民主逆流」，如何做民主燈塔。

    他還指，目前正在辦萬安及漢光演習，票投民進黨、台灣變戰場，籲看不下去的民眾站出來投票，給民進黨及賴清德教訓。

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