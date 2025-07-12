黃國昌反罷免：守住中台灣 才能守住台灣國會

黃國昌在國民黨反罷免晚會強調，台中的事就是台灣民眾黨的事，如今台中有事，朋友有難，民眾黨並肩作戰。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/12 20:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨今晚在台中迷你蛋舉行反罷免「再愛我一次」晚會，民眾黨主席黃國昌為台中被罷藍委站台。黃國昌強調，台中的事就是台灣民眾黨的事，如今台中有事，朋友有難，民眾黨並肩作戰，感謝趙少康舉辦晚會，讓大家齊聚一堂，告訴賴清德政府，「台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣！」

黃國昌說，下午來台中站台前，去參加黨外林正杰的追思會，看到當年照片，心中難過，說1991年考進台大法律系時，許多年輕學生、教授與人民站出來告訴我們要廢刑法100條，揮別威權，經過這麼多人奮鬥、爭取，現在拿到權利的民主黨，卻忘了當年的理想與承諾，民進黨立院總召柯建銘說要用刑法100條對付在野立委，這是歷史荒謬，這是掌握權利的墮落，大家怎麼容忍這種事發生。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，這麼多年民進黨讓把台灣走向專制，掩飾執政無能、無力，不惜造謠、抹黑、抹紅、鬥臭，錯誤的能源政策，讓台電2022年、2023年虧損超過5000億，中火火力全開，用肺發電。

黃國昌又說，民進黨超徵稅收1萬8000億，藍白提出還財於民，昨天通過把人民超徵的錢還給人民，何錯之有，結果民進黨立委沈伯洋說，這是中共要弱化台灣的第3招，黃批，當初蔡英文可以發現金，民進黨雙標，走回過去威權專制，司法追殺所有在野黨，呼籲出來投不同意罷免票，「守住中台灣，才能守台灣國會，才能守住台灣民主，讓台中再贏一次！」

國民黨舉行反罷免「再愛我一次」晚會，盧秀燕與黃國昌與被罷藍委合體。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法