為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌反罷免：守住中台灣 才能守住台灣國會

    黃國昌在國民黨反罷免晚會強調，台中的事就是台灣民眾黨的事，如今台中有事，朋友有難，民眾黨並肩作戰。（記者蔡淑媛攝）

    黃國昌在國民黨反罷免晚會強調，台中的事就是台灣民眾黨的事，如今台中有事，朋友有難，民眾黨並肩作戰。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/12 20:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨今晚在台中迷你蛋舉行反罷免「再愛我一次」晚會，民眾黨主席黃國昌為台中被罷藍委站台。黃國昌強調，台中的事就是台灣民眾黨的事，如今台中有事，朋友有難，民眾黨並肩作戰，感謝趙少康舉辦晚會，讓大家齊聚一堂，告訴賴清德政府，「台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣！」

    黃國昌說，下午來台中站台前，去參加黨外林正杰的追思會，看到當年照片，心中難過，說1991年考進台大法律系時，許多年輕學生、教授與人民站出來告訴我們要廢刑法100條，揮別威權，經過這麼多人奮鬥、爭取，現在拿到權利的民主黨，卻忘了當年的理想與承諾，民進黨立院總召柯建銘說要用刑法100條對付在野立委，這是歷史荒謬，這是掌握權利的墮落，大家怎麼容忍這種事發生。

    黃國昌說，這麼多年民進黨讓把台灣走向專制，掩飾執政無能、無力，不惜造謠、抹黑、抹紅、鬥臭，錯誤的能源政策，讓台電2022年、2023年虧損超過5000億，中火火力全開，用肺發電。

    黃國昌又說，民進黨超徵稅收1萬8000億，藍白提出還財於民，昨天通過把人民超徵的錢還給人民，何錯之有，結果民進黨立委沈伯洋說，這是中共要弱化台灣的第3招，黃批，當初蔡英文可以發現金，民進黨雙標，走回過去威權專制，司法追殺所有在野黨，呼籲出來投不同意罷免票，「守住中台灣，才能守台灣國會，才能守住台灣民主，讓台中再贏一次！」

    國民黨舉行反罷免「再愛我一次」晚會，盧秀燕與黃國昌與被罷藍委合體。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨舉行反罷免「再愛我一次」晚會，盧秀燕與黃國昌與被罷藍委合體。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播