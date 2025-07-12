曾聲援「反送中」被中國關押 李孟居挺大罷免：捍衛國家尊嚴與制度

李孟居（右）強調，大罷免是公民對民主背叛者的集體審判。（記者許國楨攝）

2025/07/12 20:20

〔記者許國楨／台中報導〕曾因聲援「反送中」在中國遭捕的台商李孟居，今天在台中的晚會中發表談話，強調「大罷免行動」是公民社會對民主原則背叛者的集體審判，他指出，這場罷免不只是選票的行使，更是對抗親中勢力滲透、捍衛國家尊嚴與制度的戰役。

李孟居痛批，有些立委不僅配合中共大外宣，還在國會中推動刪減國防預算、阻擋無人機與民生法案，甚至刻意癱瘓體制、意圖顛覆中華民國政府，「這種行為，若在中國，就是黨指令；但在台灣，就是民主被出賣。」

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他以親身經歷警示，自己在2019年因赴香港聲援「反送中」而被中共以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家機密罪」判刑1年10個月，刑滿後仍遭「剝奪政治權利」2年，遭限制出境。「我在中國看見的，不是法治，而是對良知的打壓。」

李回憶滯留中國期間，為了追尋真相，他走訪遭「709大抓捕」迫害的人權律師與家屬，見證了中國體制如何透過失蹤、監控、騷擾與株連方式，摧毀堅持法治與人權的人們。「有人全家被失蹤，有的孩子無法入學，連依法辯護的願望都被當成罪行。」

他引用中共高層曾公開否定憲政與司法獨立的言論，痛批中共體制顛倒是非：「在民主國家，做壞事的人會被抓；在共產國家，是做好事的人被抓。」李強調，正因為體認到民主的珍貴，回台後更深感罷免的正當性與急迫性，呼籲人民站出來，面對假藍、紅色代理人，用選票捍衛中華民國，「不要等到失去自由，才知道民主的價值。」

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