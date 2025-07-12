送李彥秀回美國！飛向民主航班遊行 高嘉瑜讚聲開唱：罷免才會贏

前立委高嘉瑜出席罷團港湖罷秀「飛向民主航班的登機前遊行」行前記者會開講也開唱。（記者陳逸寬攝）

2025/07/12 20:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免熱戰，距離投票剩下最後兩週衝刺，台北市罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖罷秀」今天（12日）舉辦「飛向民主航班的登機前遊行」，要將李彥秀送去登機回美國。

遊行前，民進黨立法委員陳培瑜、民進黨前港湖立委高嘉瑜、民進黨港湖市議員何孟樺、罷韓發起人尹立、政治評論員張益贍等人在港湖罷秀總部前召開記者會短講說，希望透過這次公民行動，讓國會恢復正常。

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高嘉瑜不免俗地再開「金嗓」，改編經典台語歌曲「愛拚才會贏」為「罷免才會贏」，呼籲所有的民眾「罷免李彥秀，大家鬥陣來，罷免才會贏」。

「港湖罷秀」批評，李彥秀長期配合國民黨黨意，支持刪減外交、國防與轉型正義預算，對中國態度曖昧、對台灣利益置若罔聞，已不具備代表港湖民意的正當性，應透過罷免機制予以下架。

車隊掃街行動約下午3點15分開始，從內湖民權東路六段的港湖罷秀總部出發，一棒接一棒車掃遊行宣講。車掃宣講陣容除了行前記者會的來賓，也找來民進黨立委吳沛憶、市議員林延鳳、律師陳又新、「割闌尾」志工曾光志等人。

車掃活動一路行經內湖、南港多個街區與市場，將民主自由帶到大街小巷中，所到之處民眾反應也頗為熱烈，不少民眾高舉拇指、揮手向團隊表達加油。

「港湖罷秀」說，甚至還有路人機車騎士看到掃街車隊後，主動加入一起掃街，還有民眾當場表示將號召親友返鄉投票，氣氛十分熱烈；團隊也深深感受到，內湖、南港公民對公共事務的高度參與，也對罷免行動充滿信心。

「港湖罷秀」說，傍晚車隊行經南港區時，天空雖然開始下起大雨，仍不減團隊的鬥志，相信「風雨生信心」；晚間約7點多車隊掃街行程結束，返抵總部，車程全長超過30公里，總時程約4個小時，提升罷免能見度，也凝聚更多在地市民的認同與支持，未來兩週將持續深入街頭巷弄，讓更多人了解罷免的正當性與必要性。

立委吳沛憶（右起）、前立委高嘉瑜、罷韓發起人尹立、割闌尾上古神獸曾光志、初代港湖女神阿許。（記者陳逸寬攝）

罷團港湖罷秀飛向民主航班的登機前遊行，罷韓發起人尹立（右起）、台北市議員何孟樺、立委陳培瑜、政治評論員張益贍、前立委高嘉瑜、律師陳又新出席行前記者會。（記者陳逸寬攝）

前立委高嘉瑜舉起「港湖罷秀」大旗。（記者陳逸寬攝）

鎮立委陳培瑜（左起）與政治評論員張益贍擔任車掃第一棒。（記者陳逸寬攝）

罷韓發起人尹立、立委吳沛憶車掃。（記者陳逸寬攝）

罷團港湖罷秀「飛向民主航班的登機前遊行」，民眾熱情回應批讚。（記者陳逸寬攝）

民眾熱情對遊行車隊比讚。（記者陳逸寬攝）

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