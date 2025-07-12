台南戰車北上淡水罷洪 領銜人方柏翔：行動不間斷、罷免要成功

民進黨台南黨部打造「台南罷罷號」戰車，與罷團「罷洪！刻不容楷」在淡水掃街，號召民眾726出門投下「同意罷免」。（記者羅國嘉攝）

2025/07/12 20:14

〔記者羅國嘉／新北報導〕24席國民黨立委罷免案將在7月26日舉行投票，為了聲援全國各地罷免投票，民進黨台南市黨部特別改裝打造一部「台南罷罷號」戰車，今（12）日與推動罷免藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」在淡水定點掃街，號召民眾726出門投下「同意罷免」。

此次車掃遊行路線從富基采儷宴會館、北新路、真善美社區、東南旅遊、合康嘉年華、天生社區、美人嶼社區、中正路、淡江有約等9個站點，全程約70公里，與「台南罷罷號」戰車一同街掃，不過原定台南市立委郭國文會到場，但台南黨部表示，郭國文因為在台南救災，無法親自到場。不過郭仍指去年從高台被推下導致尾椎骨折的加害者之一就是洪孟楷，因此特地請團隊到淡水，為罷團加油。

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台南黨部也說，藍白急著把國家預算變成普發1萬，而不是優先發放給災民，完全不在乎南部的災情，凸顯大罷免必須大成功，國家才能恢復正常運作。

領銜人方柏翔表示，感謝立委主動協助行動，並再次提醒民眾726務必投下同意罷免票。罷免團隊將在接下來兩週持續舉辦各式活動，行動不間斷。13日舉行守護淡水大遊行與機車車隊活動，上午11點從淡水捷運站出發，邀請立委蘇巧慧、市議員卓冠廷、民進黨副秘書長何博文等人；下午則騎車經三芝前往石門，強調這些區域也很關鍵、不能放棄。

針對近期雙和罷團遭遇接連攻擊，方柏翔表示，隨著投票日接近，民眾表態越來越踴躍，因此他強調安全優先，目前團隊已配發密錄器，並提醒志工遇到攻擊立即報警，避免正面衝突，「沒有什麼比人身安全更重要」。

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