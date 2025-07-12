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    台中逾百人南下救災超過5天！盧秀燕：我有情有義？這叫同情心

    台中市長盧秀燕（左二）猛批賴總統不救災。她還強調，發生戰爭，「這個政府不會顧百姓」。（記者張瑞楨攝）

    台中市長盧秀燕（左二）猛批賴總統不救災。她還強調，發生戰爭，「這個政府不會顧百姓」。（記者張瑞楨攝）

    2025/07/12 20:37

    首次上稿 20:27
    更新時間 20:37（盧秀燕晚間補充 台中支援逾百人、50台發動機）

    〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕台中市3名國民黨立委的罷免案，將於26日投票，國民黨陣營今天（12日）於台中市舉辦多場反罷免宣講會。其中，台中市長盧秀燕於松竹寺，為自己的子弟兵、第五選區（北屯與北區）國民黨立委黃健豪站台時，指責總統賴清德不救災，民進黨都在搞罷免，反而是在野黨的她，派人南下救災，賴清德不顧百姓，如果發生戰爭，「這個政府不會顧百姓」。

    盧秀燕說，南部颱風淹水，她指派台中市政府3個隊南下協助救災，分別至嘉義縣市與台南，「我有情有義？我有在救災嗎？我有同情心」，但民進黨現在卻是忙罷免，總統賴清德到台南被罵到「臭頭」，沒電又沒水，民眾情緒一定差，人民需要幫助，民進黨立委與里長、公職都在忙罷免，「不像是我們在救災」，「在野黨國民黨是有人性，我們是有愛，台灣人要像我們一樣才對」。

    批中央政府搞罷免 「賴清德應先救災」

    盧強調，到今天星期六，中市政府團隊還在南部救災，已經5天，民進黨與中央政府卻在搞罷免，她要求身兼民進黨主席的總統賴清德，「是不是應該下令你的民進黨、公職人員，停止罷免全力救災，總統最重要是救災，卻在搞罷免」。

    盧秀燕還強調，「如果南部，他們自己人（指民進執政縣市），他（賴總統）都這樣做，他們自己執政縣市，他都這樣做，台灣如果有更大的災害，如果戰爭，會顧百姓嗎？這個政府（指中央政府）不會顧百姓」，所以一定要讓罷免失敗。

    台中支援逾百人、50台發動機

    另盧秀燕晚間在反罷免晚會補充，中南部因颱風做大水，嘉義縣市及台南市長都打電話給她，請她出動市府人馬幫忙救災，她二話不說，立刻整備出發，分別出動上百人及大型機具與50台發動機等，到目前台中的救災隊尚未回來；有嘉義人寫信給她表達感謝，台中市幫忙國家、幫忙南部，但「民進黨在幹嘛？在舞政治、舞罷免」。

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