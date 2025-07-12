國民黨是假藍軍！鷹爸開嗆：這場罷免是捍衛中華民國的聖戰

「鷹爸」徐柏岳開嗆：這場罷免是捍衛中華民國的聖戰。（記者許國楨攝）

2025/07/12 19:25

〔記者許國楨／台中報導〕大罷免首波投票倒數兩週，退役空軍飛官、有「台灣鷹爸」之稱的徐柏岳，今晚在台中的「反共護台總動員」晚會中，強調這場戰役並非外界所說的藍綠對決，而是「正藍軍對假藍軍的對決」，直指國民黨內部早已背離中華民國精神，更形容這場大罷免是「中華民國的生死存亡戰」。

徐柏岳直言，國民黨慣用藍綠鬥爭來混淆視聽，掩飾他們內部親共、投共的真面目，「正藍軍效忠的是114歲的中華民國，而假藍軍效忠的是75歲的中共政權！」他強調，這次罷免行動是為了守護國家的尊嚴與價值，呼籲軍公教站出來，用選票捍衛信仰與榮譽。

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「他們叫你投不同意罷免，不是為了理念，而是為了擋住人民對他們既得利益的追討！」徐柏岳痛批國民黨現今只剩利益掛帥，連「祖國」都喊得心安理得，「我們軍校出身的弟兄多數一生不曾踏入中國，有些人一退休就投共，怎能再自稱藍軍？」

他更主張，罷免成功後，應立刻推動政策改革斷絕紅色滲透管道，「要讓國民黨邊緣化、民眾黨打包走人，才能導正立法院亂象。」最後，徐柏岳振臂高呼：「726這一戰，是民主的聖戰！效忠中華民國的正藍軍，一起站出來，用同意罷免票救國、救民、救民主！」

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