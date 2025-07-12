藍反罷免擠爆台中迷你蛋！領隊急喊「拜託先走」「原車離開」

2025/07/12 19:59

韓國瑜被擠在人群，差點趕不上首位演說。（記者蔡淑媛攝）

藍營反罷免晚會臨時改在台中迷你蛋舉行，民眾擠在入口動彈不得。（記者蔡淑媛攝）

藍營反罷免晚會，現場宣佈有6000人，場外有1000人。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕戰鬥藍召集人趙少康領軍反罷免晚會今舉行，韓國瑜、盧秀燕及黃國昌合體宣講，由於台中連日大雨，場地臨時由帝國糖廠斜對面空地改在台中洲際迷你蛋。國民黨原號召4000人參與，但迷你蛋僅能容納2000人，不到6點開場已經爆場，許多人被擠在入口動彈不得，連韓國瑜也被擠在人群，差點趕不上首位演說。眼見人群再湧入恐擠入口，現場領隊為安全起見，也宣佈要求民眾退出門口「拜託先走！」、坐原車離開。

國民黨今晚舉行「再愛我一次」反罷免晚會今晚改在台中迷你蛋舉行，5點多會場一、二、三樓爆滿，一車一車遊覽車民眾仍湧進會場，加上活動辦在3樓會場，民眾爬樓梯一層層往上爬，直到6點活動開始，唯一入口從1樓到3樓被民眾已經擠得水泄不通，警察也在現場待命，維護安全，場面擁擠、危急。

韓國瑜也被擠在人群，好不容易趕到會場演說後，人群仍卡在入口動彈不得。最後門口領隊不得不宣佈，從一樓到三樓都擠滿了，現場電力也不夠了，請群眾退下去，別再往裡面進，有坐遊覽車就原車離開，「可以先走就先走，拜託拜託！」人群退出門口離開，人潮才逐漸疏解。

因為人潮擠爆，領隊宣佈群眾離開，退出門口。（記者蔡淑媛攝）

領隊宣佈群眾離開，退出門口。（記者蔡淑媛攝）

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