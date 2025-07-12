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    台美關稅談判最新進展! 鄭麗君：已約定下一輪實體磋商時程

    率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君，今日凌晨抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

    率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君，今日凌晨抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

    2025/07/12 19:11

    〔記者鍾麗華／台北報導〕率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君今（12日）清晨搭機返台，未對談判結果做出回應。行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君指出，台美談判仍在持續進行中，並已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日的期限前完成協議，屆時將會有最終結果，「請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判」。

    鄭麗君與經貿辦總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，於美東時間7月8日在華府與美方談判團隊，就對等關稅等經貿議題進行第三輪實體會晤。

    行政院台美經貿工作小組表示，雙方針對多項關鍵議題凝聚共識，並對談判後續發展交換意見，雙方也都肯認談判的持續推進，並已初步約定下一輪實體磋商的時程。我方談判團隊於華府期間，也再度與美國貿易代表葛里爾，及美國商務部長美國商務部長盧特尼克進行整體溝通。

    針對美國政府7日起開始通知各貿易夥伴，若雙方未能在8月1日完成協議，將開始課徵之對等關稅稅率。對此，鄭麗君指出，這是美方通知8月1日前雙方若未能另行達成協議將適用的稅率，而其中許多國家收到信仍持續談判。

    鄭麗君說明，台灣如果收到信，也並非代表目前台美談判完成結果，因為台美談判仍在持續進行中，並且已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日的期限前完成協議，屆時將會有最終結果。

    鄭麗君表示，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經三次實體、六次線上磋商及溝通，「目前進入關鍵階段，就像球賽進入最後一局，請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判，當雙方達成協議的共識，可望會決定出一個稅率」。

    鄭麗君說，針對台美之間的貿易逆差，我方已盡力向美方說明，此逆差來自雙方產業的高度互補；在談判中，面對美方期待，我方也將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。

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