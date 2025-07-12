侯友宜助講反罷 葉元之：大罷免違反民主、走民主倒退路

葉元之（左）今（12）日邀請新北市長侯友宜（中）、市議員陳偉杰（右）等人助講反罷免。（記者黃子暘攝）

2025/07/12 19:03

〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨籍立委罷免投票將在7月26日登場，新北市藍委葉元之加強選區回防力道，頻邀黨內高知名度人物助講反罷，今（12）日邀請市長侯友宜、市議員陳偉杰等人助講。侯友宜說，南台灣大淹水、大停電，政府卻在大罷免大成功，普發現金1萬元是辛苦人的救命錢，請支持者投下不同意罷免。葉元之表示，大罷免是違反民主、走民主倒退路，台灣不能只有一種聲音。

侯友宜表示，葉元之爭取財政收支劃分法修法，替新北市爭取年增374億元預算，又爭取多放假、80歲以上免巴氏量表等利民政策；藍委為辛苦人爭取普發1萬元現金，總統賴清德的支持者卻說買菜都不夠，這分明是辛苦人的救命錢；南部風災之後大淹水、大停電，政府卻在搞大罷免大成功，「笑死人」，「這種政府還想要罷免葉元之」，請市民給他一個面子，若覺得他市長做得好，一人拉50票，7月26日投下不同意罷免票。

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葉元之說，政府需要監督、制衡，台灣不能只有一種聲音，對不同意見要互相尊重，而非意見不同就要被罷免，請大家「這一票為元之、保護台灣的優秀立委投」，大罷免是違反民主、走民主倒退路，大家要健全民主，讓大罷免大失敗。

葉元之表示，他上任以來爭取北浮洲污水下水道工程、浮洲旗艦型幼兒園建設等，還敦促中央處理卡關已久的浮洲都市計畫、泰板輕軌建設；這次大罷免花10幾億元，補選又要花10幾億「沒完沒了」，請鄉親投下不同意罷免支持他。

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