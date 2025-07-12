韓國瑜選立院4大美男子！牛煦庭奪冠、黃國昌居次、柯建銘入列

2025/07/12 19:18

立法院長韓國瑜（中）在國民黨反罷免晚會上，自己選出立院四大美男子。左為廖偉翔，右是羅廷瑋。（記者蔡淑媛攝）

國民黨立委牛煦庭奪冠。（資料照，牛煦庭提供）

民眾黨主席黃國昌居次。（記者方賓照攝）

國民黨立委廖偉翔第三。（資料照）

立院民進黨團總召柯建銘（前中）第四。（資料照）

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨今晚在台中市迷你蛋舉辦《拚經濟反惡罷，再愛我一次晚會》，立法院長韓國瑜上台要大家7月26日去投下不同意罷免票，還當場票選立法院四大美男子，第一個是桃園牛煦庭，第二是民眾黨主席黃國昌，第三是台中廖偉翔，第四個是民進黨的總召柯建銘。

韓國瑜說，人行千里吃肉，狗行千里吃屎，人走千里講道理，726罷免案今天來講道理，批去年罷免謝國樑沒有重視民意，基隆民眾用選票支持，讓謝國樑繼續留在基隆服務，隔天有人說罷免是誤會啦，7月26日只要大家投不同意罷免，民進黨會說大罷免是大誤會。

韓國瑜說，這場罷免，他身為立法院長到現在都搞不清楚，稱讚羅廷瑋路見不平，問政永遠一馬當先，經驗可能沒有百分百，但他的認真跟努力，將來會是更優秀的立委；廖偉翔一表人才。並說若由他來評立院四大美男子，第一個是桃園牛煦庭，第二是民眾黨主席黃國昌，第三是台中廖偉翔，第四是民進黨的總召柯建銘。台下高喊不同意，韓國瑜說「不然換王世堅」，結果大家又不同意，韓國瑜笑稱「民進黨只好從缺了」，只剩三大美男子。

韓國瑜指出，每個人都像一個礦，廖偉翔跟著胡志強市長當秘書，是好礦，認真努力不敢丟臉，一年半的立委選民服務高達1800件，努力爭取各種預算，從來不敢偷懶，這麼好的立委有什麼理由罷免，呼籲大家全力支持。

韓國瑜說，台中選出的立委都是最優秀的，726不公平不正義的罷免一定要出來投不同意票，呼籲大家走出家門，大家告訴大家，台中市民要發出最大吼聲，投出不同意票，要讓專制獨裁的民進黨了解，我們的民主走到今天，再也不要一黨獨裁專制。拜託大家726投下不同意票。現場高喊「去投不同意，監督才有力」！

國民黨在台中市迷你蛋舉辦《拚經濟反惡罷，再愛我一次晚會》。（記者蔡淑媛攝）

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