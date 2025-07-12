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    罷免徐巧芯大縱走！百餘人響應 雨神同行生信心

    大批民眾用行動支持罷免，後面還有長長人龍。（記者董冠怡攝）

    大批民眾用行動支持罷免，後面還有長長人龍。（記者董冠怡攝）

    2025/07/12 18:10

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷免北市松信區藍委徐巧芯的「剷除黑芯」，今天下午至晚上活動不間斷，30台機車掃街繞行信義區、大安區鬧區及南松山，隨後徒步「大縱走」接力出發，罷團昨預估大約40人，不過今天實際有超過100人，從小朋友到長者各個年齡層都有，還有2隻狗狗、輪椅族加入，聲勢浩大；活動結束後，晚上在信義區香堤大道另有走唱宣講，一路熱鬧。

    機車掃街大約3點從捷運象山站1號出口附近起步，出發前一度遇到修剪樹木的工程車駛入占道，轉移至鄰近路口臨停集合，據了解，廠商5月就已排訂相關維護作業，現場工作人員態度客氣，不時提醒路過民眾注意安全。最後仍順利出發，而且罷團說，原本想說5、6台一起騎，沒想到響應的數量多了好幾倍，相當驚喜。

    下午4點半的「松信大縱走」，由於雨神突然「降臨」，延後約20分鐘起步。眾人高喊「風雨生信心！」100多人在宣傳車帶領下，不畏大雨，穿戴雨具走在八德路上，串起長長人龍，過馬路還要分兩批，「罷免徐巧芯！大罷免大成功！」途徑醫院不忘降低音量、自動消音以免擾人。大約走了15分鐘，雨勢漸歇，民眾開心直呼，「雨停了，比較涼快！」

    「剷除黑芯」預告，今晚8點半還有「大縱酒PLAY，大罷免不累」活動，流程包含走唱團表演多首耳熟能詳的曲目、街頭宣講以及美少女戰士短劇，預計嗨到10點。

    狗狗也加入。（記者董冠怡攝）

    狗狗也加入。（記者董冠怡攝）

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