徐榛蔚遭爆客庄慶典違法「反罷免」！客委會：若屬實撤銷補助

客庄鳳梨饗宴今天辦桌，徐榛蔚到罷團桌要敬酒，遭罷團成員直球對嗆「罷免傅崐萁，票投不同意」。（罷團提供）

2025/07/12 17:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮縣政府今在瑞穗舉辦經費由客委會補助的「2025客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」活動，縣長徐榛蔚因在現場宣傳「反罷免」，還要求「給傅崐萁掌聲」，遭民眾檢舉違反行政中立。對此，客委會發聲明表示遺憾，強調將進行調查，若查證屬實，將撤銷補助。

「2025客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」今年已是第29年舉辦，也曾被列入「客庄12大節慶」，此次結合地方特產辦理「客庄鳳梨饗宴」，席開50桌讓民眾體驗辦桌的熱鬧氣氛。徐榛蔚到場致詞時提及立法院通過普發現金1萬元，要大家給立委傅崐萁掌聲，還提到財劃法通過為花蓮增161億元統籌分配款等，更有人逐桌發放傅崐萁政績扇子，但遭現場罷團及民眾嗆聲。

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客委會指出，花蓮「客庄鳳梨饗宴活動」經民眾發現並反映活動現場有違反行政中立，進行花蓮縣立委反罷免宣傳之情事。而依據規定，凡接受客委會補助辦理之活動，不得為特定政黨或特定候選人宣傳造勢，如有違反經查屬實者，將撤銷或減少補助，客委會將積極查證、嚴審辦理。

客委會說明，「鼓王爭霸戰」最早是源於花蓮縣瑞穂鄉富源社區在地信仰中心保安宮的傳統慶典活動，後由花蓮縣政府接手主辦，客委會補助用意是為了傳承發揚花蓮在地客庄特色文化；今年適逢罷免選舉，竟獲民眾反映其中活動場合涉有違反行政中立之情事，對此深表遺憾，並將積極查證，如事證屬實確鑿，將循相關程序予以撤銷補助。

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