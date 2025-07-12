點出王鴻薇應被罷掉3大重點 律師曝︰丈夫是統戰組織分會長

國民黨立委王鴻薇反罷後援會今天舉行成立大會，民眾黨主席黃國昌出席支持。（記者方賓照攝）

2025/07/12 22:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕距離7月26日大罷免投票日只剩下2週時間。律師林智群今（12）日提出「3大重點」，解釋為什麼藍委王鴻薇應該被罷免，包含她宣誓就任後，馬上跟隨國民黨立法院黨團總召傅崐萁訪問中國，以及丈夫陶允正是中國統戰組織「新同盟會」的分會長等。

林智群在臉書粉專發文提出王鴻薇應該被罷免的3大重點，首先是王鴻薇於宣誓就任後，旋即於2024年4月隨傅崐萁訪問中國，與中共中央政治局常委、全國政協主席、中國和平統一促進會會長王滬寧會面，未向台灣政府報告。

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林智群說，會後王鴻薇未向選民說明具體的討論內容，造成國安疑慮。此外，王鴻薇更缺席520中華民國第16任總統就職典禮，顯示其對中國統戰勢力的配合，更甚於對中華民國（台灣）政府的支持。

再來是王鴻薇的配偶陶允正，為中國統戰組織「新同盟會」的分會長，該組織以「促進國家統一」為宗旨，曾於1995年舉辦「我是中國人」大遊行，並與新黨密切合作，長期推動統一宣傳活動、推動促統政策，並組織退役將領赴中國進行交流。

最後是王鴻薇參與提案開放，中配4年就能取得台灣身分證，但其他國籍的配偶卻須放棄原國籍，形成極不公平的政策，「此舉恐讓台灣選舉更易遭中國介入，影響國家安全。」

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