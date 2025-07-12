蔣萬安南下台中救援 稱讚廖偉翔「表現超出預期」

蔣萬安、羅智強陪同廖偉翔車隊掃街反罷免。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/12 17:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕7月26日大罷免投票進入倒數，台北市長蔣萬安今天陪同台中第四選區國民黨立委廖偉翔車隊掃街反罷免，強調廖是新任立委卻表現超出預期，問政有水準，年輕發展無可限量，廖偉翔則強調，面對大罷免會全力以赴，不敢鬆懈、輕敵。

蔣萬安表示，廖偉翔在立院的表現，有目共睹，廖跟自己擔任立委時都一樣在衛環委員會，因此一直關注他的質詢，每次問政都很有水準，不論在醫療、食安、勞工等方面，他在第一屆表現超出我預期，這麼優秀立委當然要讓他留在立院，為人民發聲，捍衛權利。

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蔣萬安說，廖偉翔他這麼年輕，未來發展，無可限量，擔任中六選區的立委，是鄉親的福氣與驕傲，因此特地給他支持與鼓勵，呼籲726投下不同意票。

廖偉翔則說，自己會全力以赴，不敢鬆懈、輕敵，他也追隨蔣萬安腳步到衛環委員會，感謝他來台中支持，一起對抗這次全台無差別的罷免，希望盡速讓國會回歸正軌，政府能用心拚民生、經濟，顧百性的民生疾苦。

國民黨台北市立委羅智強也為廖偉翔站台，他強調，民主制衡，人人有責，如果全台只罷免廖偉翔一個人，廖要回去反省，但這是全台只要不是民進黨的立委通通被罷免，他認為這與國民黨立委做得好不好無關，而罷免只有一個理由，只要不是民進黨、執政黨的立委就被罷免。

羅智強說，民主不可能不制衛，當年民進黨是制衡的在野黨起家，因此這場罷免戰是民主制衡的保衛戰，他與廖偉翔在立院與革命情感、共同奮鬥，近來國民黨立委通過勞工5天假，昨天也通過還錢於民，補全民現金一萬，也是廖偉翔在前線幫忙爭取，希望台中市民支持為台中建設的立委。

蔣萬安稱讚廖偉翔是新任立委卻表現超出預期，問政有水準，年輕發展無可限量。（記者蔡淑媛攝）

蔣萬安、羅智強陪同廖偉翔車隊掃街前，在萬和宮參拜。（記者蔡淑媛攝）

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