慶台巴建交68週年 林佳龍會巴拉圭外長：攜手共創繁榮未來

外交部長林佳龍12日與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano，右）共同召開記者會。（外交部提供）

2025/07/12 17:03

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍現正率領企業代表團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，今（12）日林佳龍上午前往巴拉圭忠烈祠向巴國先賢致敬，隨後赴巴國外交部與外長拉米雷斯會晤進行深入交流，兩位外長並共同主持記者會與台巴建交68週年紀念酒會，盼持續深化台巴合作、攜手共創互惠繁榮。

林佳龍上午前往巴拉圭忠烈祠向巴國先賢致敬，隨後赴外交部與巴國外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）會晤，受到熱情接待，也看見台灣國旗豎立於外交部大廳正中央位置，彰顯巴國政府對訪團一行以及台巴邦誼的高度重視。

請繼續往下閱讀...

林佳龍與拉米雷斯率領雙方團隊進行深度雙邊會談，全面盤點台巴合作項目與進展，並於會後共同召開記者會發表聲明。林佳龍指出，雙方一致認為，台灣與巴拉圭邦誼建立在民主、自由與人權等共享價值基礎上，雙方應持續深化合作，攜手提升人民福祉，做彼此堅定不移的盟友。

林佳龍在聲明中說，今年適逢台巴建交68週年，正是雙邊關係再升級、展望未來的重要時機，這次他特別邀請31位來自台灣各領域的企業代表隨團訪問，期盼促成更緊密的經貿合作，攜手實現互惠共榮願景。林佳龍亦介紹台巴近年多項具體合作成果，包括「台巴智慧科技園區」、「台巴科技大學」、「醫療資訊管理效能提升計畫」與「電動巴士先導計畫」等，展現台灣以「價值外交」穩健邁向「加值外交」，讓世界看見台巴攜手合作的成功典範。

巴國外長拉米雷斯強調，台巴堅實的雙邊關係奠基於共享價值之上，儘管這條路有時走來並不容易，但巴拉圭會堅定自己的信念，持續深化台巴關係。拉米雷斯亦感謝台灣在醫療健康、住宅建設與城市交通等領域提供協助，讓巴國人民深受其惠，並指出台灣現已成為巴拉圭畜產品的重要市場，雙方合作已在許多領域締造豐碩成果，將持續攜手共創未來。

林佳龍與拉米雷斯晚間並共同主持「慶祝台巴建交68週年紀念酒會」，在地僑界及企業人士踴躍出席。巴拉圭最高法院院長 César Diesel、眾議長拉多雷（Raúl Latorre）及多位國會議員與政要亦親臨現場，共同舉杯祝賀兩國邦誼永續，攜手邁向更加繁榮與進步的未來。

巴拉圭最高法院院長Cesar Diesel（右1）、眾議長拉多雷（Raul Latorre，左1），出席台巴建交68週年酒會，彰顯巴國各界對兩國邦誼的支持。（外交部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法