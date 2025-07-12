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    馬公市公所7朝元老 調解委員會秘書陳重卿榮退

    陳重卿歷經7任不同黨派民選市長，成為馬公一頁傳奇。（洪疇雲提供）

    陳重卿歷經7任不同黨派民選市長，成為馬公一頁傳奇。（洪疇雲提供）

    2025/07/12 16:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所7朝元老、調解委員會秘書陳重卿，即將於7月15日榮退，結束40年公職生涯，堪稱澎湖地方自治史上同一職位任職最久的公務人員，並能巧妙化解地方派系紛爭，歷經7任不同黨派民選市長，成為馬公一頁傳奇，也樹立調解人員風骨及折衝協調榜樣。

    陳重卿東吳大學政治系畢業，擔任馬公市調解委員會祕書達40年，歴經王乾同、楊國夫、許麗音、王乾發、蘇崑雄、葉竹林、黃健忠等7任市長，分屬國民黨、民進黨及無黨籍不同黨派行政首長，但歷朝市長都很倚重其法學專業經歷及熱忱精神，堪為公務之楷模，跨越藍綠黨派。

    陳重卿職場生涯為民服務，調解案件上千件，績效卓著，深獲各界好評。接任者是現任市場管理所長呂建億，巧合的是呂建億也是東吳大學法律系畢業，學長傳承學弟，寫下澎湖東吳幫佳話，第30屆調解委員會成員高子鵬，更是現任澎湖東吳校友會會長及澎湖天人菊扶輪社長。

    今年第30屆馬公市公所調解委員會成員，包括許麗音、鄭玉英、高子鵬、解連城、劉安財、藍白玲、蘇進益、高健雄、洪疇雲、吳國裕及朱玉娥，都是馬公市菁英，主任委員許麗音更曾任澎湖縣議員、馬公市長等職務，擔任馬公市長職務時，陳重卿就是調解委員會秘書。

    第30屆馬公市調解委員會成員，宴請即將退休的秘書陳重卿（持鮮花者）。（洪疇雲提供）

    第30屆馬公市調解委員會成員，宴請即將退休的秘書陳重卿（持鮮花者）。（洪疇雲提供）

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