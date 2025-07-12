葉霸批傅崐萁講假話騙選民 籲全台31席藍委要罷乾淨

花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮12日在台北出席「葉霸老師跟你聊」演講會。（記者廖振輝攝）

2025/07/12 16:00

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免三階決戰倒數兩週，花蓮「葉霸」老師葉春蓮今天在台北市演講時表示，傅崐萁當縣長是失職縣長，當立委是失職立委，他之所以可以在花蓮混20多年，因為他會假講話，呼嚨比一般民眾更老實、更純樸的花蓮縣民；她強調，這次罷免要31席全部罷乾淨。

罷免團體「曙光花蓮」今天在台北市共享空間舉辦「葉霸老師跟你聊：窮花蓮，富崐萁，花蓮王是怎樣煉成的？」活動現場座無虛席，與會民眾齊喊「勇敢花蓮人，守護台灣人」、「7月26，回家投票」、「傅崐萁、下台」等口號。

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葉霸表示，花蓮這次要罷免的是「萬惡之首」傅崐萁，目的是為了停止失控的政治，遏止偏離正道的台灣路線，他們心中沒有仇恨，也無意毀滅任何人，只想努力循回正路、延續前人的努力，讓台灣更加強大、毅力不搖，這就是愛，罷免是愛。

葉霸指出，傅崐萁在花蓮無能、團隊不健全，無法做出好的規劃，當縣長是失職縣長，當立委是失職立委。至於為何傅可以在花蓮混20多年，她認為，因為傅崐萁會講假話，呼嚨一般鄉民，花蓮縣民比一般民眾更老實、更純樸，因此容易相信縣長、立委的話，但人善被人欺，這些鄉民就成為傅崐萁欺騙的對象。

葉霸提到，有人說這次大罷免可能成功罷掉5、8席，「不要聽，31席全部都要罷個乾淨」，最艱困的二階連署已經過關，三階也走到現在，若這些病原體若不清掉，一定會繼續作亂，台灣這樣還有明天嗎？

一名宜蘭國小退休老師也分享，她退休後無法與過去的好同事相處，因為年金改革讓他們對政府有很多怨言，並讚許葉老師勇敢站出來成為典範，她也送上前宜蘭縣長陳定南的紀念衣，代表「放眼天下，心繫台灣」的意涵，每個人願意關心自己的土地，就會有所反轉。

花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮12日在台北出席「葉霸老師跟你聊」演講會。（記者廖振輝攝）

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