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    罷免投票倒數兩週 綠藍白聚台中拚場

    民眾提前於台中市議員何文海服務處前迎接「護國大遶境」車隊。（記者黃旭磊攝）

    民眾提前於台中市議員何文海服務處前迎接「護國大遶境」車隊。（記者黃旭磊攝）

    2025/07/12 16:15

    〔記者黃旭磊／台中報導〕距離7月26日罷免投票倒數兩週，罷方由閩南狼籌辦「反共護台總動員」晚會今晚於水安宮登場，開場前，護國大遶境隊伍由台中6區罷團領軍，傍晚將提前集結從文心路大進場，而在反罷方面，由民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安及立法院長韓國瑜領軍，下午就在台中市多區掃街呼籲票投「不同意」。

    反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」勇腳組及反共護國號車隊，上午起持續在豐原、潭子及大雅等區，為中三拒櫻、中八擊臣等艱困罷免區打氣，民進黨台中市議員蕭隆澤率隊在雅潭、大豐路口迎接，數十名民眾高喊「台灣加油」，隊伍預計傍晚4時50分進入文心森林公園周遭，集結6區罷團、西南屯區市議員何文海及陳淑華等人，遊行趕往「反共護台總動員」會場。

    「大罷免大成功！」南屯區數十名民眾提前在文心路集結，等候「護國大遶境」隊伍準備大進場，何文海表示，徒步行腳隊伍都是台灣勇士，呼籲鄉親一起來為勇士加油，也拜託7月26日出門投「同意」罷免票下架不適任藍委。

    罷團「中四廢翔」表示，閩南狼聯合中部罷免團隊、民主種子、全面罷免協會及好民文化協會，共同發起「反共護台總動員」晚會，宣告中部罷免進入決戰階段，堅定反共重磅來賓罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠、網紅八炯、葉霸（葉春蓮）老師、鷹爸（徐柏岳），及人氣創作者阿美等人共同上台，與市民並肩高喊「反共護台、罷免無能！」

    民眾在雅潭、大豐路一帶高喊「台灣加油」。（台中市議員蕭隆澤提供）

    民眾在雅潭、大豐路一帶高喊「台灣加油」。（台中市議員蕭隆澤提供）

    「反共護台總動員」晚會今晚於水安宮登場。（中四廢翔提供）

    「反共護台總動員」晚會今晚於水安宮登場。（中四廢翔提供）

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