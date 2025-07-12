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    宣傳罷免被暴力攻擊！楊双子伴侶賴庭荷：我不會停止 仍會繼續前進

    罷免國民黨立委的公民團體「敲羅行動」，轉述賴庭荷的呼籲：我只是眾多被攻擊志工的縮影，我不會停止，仍會繼續前進。（記者張瑞楨翻攝臉書）

    罷免國民黨立委的公民團體「敲羅行動」，轉述賴庭荷的呼籲：我只是眾多被攻擊志工的縮影，我不會停止，仍會繼續前進。（記者張瑞楨翻攝臉書）

    2025/07/12 16:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕作家楊双子的伴侶賴庭荷，昨天（11日）當罷免志工時被婦人攻擊，楊双子今天發文分享事件始末，因「攻擊超出想像」，施暴者不顧警察就在一旁，還施行連續性暴力，讓賴飽受驚嚇，已經提出傷害、強制、公然侮辱及違反選罷法等告訴，攻擊者也已被移送地檢署，罷免台中市國民黨立委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」，今天也轉述賴庭荷的堅定呼籲，「我只是眾多被攻擊志工的縮影，我不會停止，仍會繼續前進」。

    作家楊双子的伴侶賴庭荷昨天傍晚於新北市永和4號公園舉牌宣傳罷免，卻突然被情緒激動的婦人攻擊，手機、麥克風都被搶走，楊双子今晨在臉書發文報平安，她強調自己與賴庭荷參與罷團陸戰已經有大半年時間，清楚知道志工可能遭遇到的一切攻擊，不過昨日遭遇一名年長的婦人攻擊，賴庭荷飽受驚嚇，「這是因為這次的攻擊超出想像」。

    對此，「敲羅行動」今天於臉書發文指出，「昨天發生的事情，我們很遺憾」，不過，但遭受攻擊的志工賴庭荷仍堅定呼籲，「我只是眾多被攻擊志工的縮影，我不會停止，仍會繼續前進」，請大家拉一個，一定要出來投票，7月26日，拜託大家必須堅定信念，不受利誘，做出正確選擇，同意罷免，維護社會安定。

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