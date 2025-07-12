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    葉霸助拳北市罷團 喊話軍公教罷免「病原體們」

    花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮12日在台北出席「葉霸老師跟你聊」演講會。（記者廖振輝攝）

    花蓮花崗國中退休教師「葉霸」葉春蓮12日在台北出席「葉霸老師跟你聊」演講會。（記者廖振輝攝）

    2025/07/12 16:05

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免熱戰階段，花蓮退休名師「葉霸」葉春蓮除了積極宣傳罷免花蓮立委傅崐萁外，也到各地罷團支援，今（12日）葉霸就到台北市，協助傳統文教區文山、南中正的罷免藍委賴士葆團隊，呼籲軍公教都站出來，捍衛台灣，罷免台灣的病原體立委。

    葉霸表示，花蓮要罷免傅崐萁跟台北罷免賴士葆難度都很高，傅崐萁罷免案能通過二階也讓許多人感到意外，現在就是相信只要有決心，沒有完成不了的事情，要是成功大罷免，可以說不枉此生，每個人都在書寫歷史。

    她說，不要害怕表態已經發現藍委是中共的內應，他們是這塊土地上的病原體，危害台灣的健康、癱瘓政府，讓國家混亂，希望志工們在最後一哩路繼續努力；她也說，罷免傅崐萁後，花蓮所有鄉親會把花蓮整理好，歡迎各位光臨，花蓮人必定熱情款待。

    葉霸也喊話軍公教族群，大家都是台灣的一分子，要捍衛台灣，罷免這些病原體一般、危害台灣安全的立委，大家要同心一致完成任務。

    葉霸說，大罷免不是不好的事情，而是人民本來就該有的公民權，大家過往只知道要投票，都忘記還有罷免、創制、複決權，這次終於有機會執行罷免權，這些不好好執行職務的立委，我們把他們請下，罷免後再選更好的代議士為民服務。只要通過二階的，就有罷免成功的可能，希望全部罷免成功。

    葉霸（左三）助拳罷免賴士葆團隊「文山退葆」。（記者甘孟霖攝）

    葉霸（左三）助拳罷免賴士葆團隊「文山退葆」。（記者甘孟霖攝）

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