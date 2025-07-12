肯定普發現金 侯友宜：勿用大罷免大成功「杯葛」福國利民政策

新北市長侯友宜今（12）日在市政行程中受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

2025/07/12 15:08

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院院會昨三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要普發1萬元現金，民進黨批其政策買票救罷免選情。新北市長侯友宜今（12）日在市政行程中受訪表示，南台灣目前「大淹水、大停電」，政府卻在「大罷免，大成功」，普發現金是對的，盼執政黨體察人民的辛苦，而非用政治對立、大罷免大成功的方式「杯葛」福國利民的政策。

侯友宜說，藍委積極為人民爭取，希望普發現金照顧更多「甘苦人（辛苦人）」，這對辛苦人而言是有助於經濟的事情，現在面對的挑戰多，執政黨更應體察人民辛苦、包容、體諒經濟有困難的人民，應一起朝此方向走，而非用罷免杯葛福國利民政策。

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針對大罷免選情，侯友宜也表示，南台灣目前「大淹水、大停電」，政府卻在「大罷免，大成功」，如此作法不符合人民期待，且人民也厭惡政治衝突，尤其罷免勞民傷財，所有民調都顯示反對罷免數遠超過同意罷免數，盼不支持罷免的人民拉票、催票，並在7月26日出來投不同意票，反對政府這些對立衝突，「團結台灣就請支持不同意罷免」。

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