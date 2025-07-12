為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    肯定普發現金 侯友宜：勿用大罷免大成功「杯葛」福國利民政策

    新北市長侯友宜今（12）日在市政行程中受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（12）日在市政行程中受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

    2025/07/12 15:08

    〔記者黃子暘／新北報導〕立法院院會昨三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要普發1萬元現金，民進黨批其政策買票救罷免選情。新北市長侯友宜今（12）日在市政行程中受訪表示，南台灣目前「大淹水、大停電」，政府卻在「大罷免，大成功」，普發現金是對的，盼執政黨體察人民的辛苦，而非用政治對立、大罷免大成功的方式「杯葛」福國利民的政策。

    侯友宜說，藍委積極為人民爭取，希望普發現金照顧更多「甘苦人（辛苦人）」，這對辛苦人而言是有助於經濟的事情，現在面對的挑戰多，執政黨更應體察人民辛苦、包容、體諒經濟有困難的人民，應一起朝此方向走，而非用罷免杯葛福國利民政策。

    針對大罷免選情，侯友宜也表示，南台灣目前「大淹水、大停電」，政府卻在「大罷免，大成功」，如此作法不符合人民期待，且人民也厭惡政治衝突，尤其罷免勞民傷財，所有民調都顯示反對罷免數遠超過同意罷免數，盼不支持罷免的人民拉票、催票，並在7月26日出來投不同意票，反對政府這些對立衝突，「團結台灣就請支持不同意罷免」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播