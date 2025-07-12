罷團籲連勝文為「陰溝老鼠說」道歉 批從中國回來就指手畫腳

山除薇害舉辦「罷免慶生會」，祝王鴻薇被罷回家休息。（資料照，記者甘孟霖攝）

2025/07/12 14:51

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免三階決戰倒數兩週，國民黨副主席連勝文今天將國民黨立委比喻為「獵捕吸血鬼的獵人」，並指民進黨因財路受阻、才找一些「陰溝老鼠」散佈假消息欺負異己。對此，罷團「山除薇害」批評，政三代連勝文未經民意洗禮，4月從中國回來就對大罷免指手畫腳，呼籲他嚴正向罷團道歉。

連勝文今天上午出席國民黨立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立大會時表示，將王鴻薇等國民黨立委比喻為「專門獵捕『吸血鬼』的『獵人』」，民進黨被擋財路於是反撲，找一些「陰溝裡的老鼠」用假消息欺負不同意見的人。

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對此，山除薇害志工Eric受訪指出，連勝文4月剛從中國回來，7月就開始對大罷免指手畫腳，他這個政三代完全沒有經過民意的洗禮，罷團在街頭上努力收集一筆一劃的連署，總共累積了百萬份，這就是民意的展現。

Eric強調，連勝文完全沒有資格批評罷團，因為他就是一個權貴子弟，代表著台灣親共的利益，人民一定要聯合抵制，呼籲連勝文嚴正向罷團道歉。

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