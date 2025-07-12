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    徐巧芯反罷文宣遭疑仿選舉公報 中選會：若有檢舉依程序調查

    罷團「剷除黑芯」質疑國民黨立委徐巧芯企圖藉由「偽造選舉公報」混淆視聽、誤導選民。（圖取自剷除黑芯臉書）

    罷團「剷除黑芯」質疑國民黨立委徐巧芯企圖藉由「偽造選舉公報」混淆視聽、誤導選民。（圖取自剷除黑芯臉書）

    2025/07/12 14:37

    〔記者李文馨／台北報導〕罷團「剷除黑芯」質疑國民黨立委徐巧芯企圖藉由「偽造選舉公報」混淆視聽、誤導選民。對此，中選會說明，罷免案正反雙方所印發的宣傳品規定，並強調，具體個案是否違反公職選罷法，倘有檢舉案件，由當地各該市縣選舉委員會受理後，依行政程序予以調查並依法處理。

    罷團表示，徐巧芯企圖透過「偽造選舉公報」混淆視聽、誤導選民，極其惡劣且不可原諒，手段嚴重破壞民主機制，違背民代最基本的操守和責任。徐巧芯回應，她寫得很清楚「反罷免投票指南」，教學反罷免支持者要如何投票，且紙質、大小都跟選舉公報不同，而且她每一頁都有簽名，是正式的文宣。

    中選會表示，首波中選會發布的各該區域立委罷免公告，由當地各該市縣選委會依法印發，並由鄉鎮市區公所（鄉鎮市區選務作業中心）分送至選舉區內各家戶。

    中選會說，對於罷免案正反雙方所印發的宣傳品，依「公職選罷法」規定，於罷免活動期間內，政黨及任何人印發以文字、圖畫從事罷免之宣傳品，應親自簽名；其為非罷免案提議人之領銜人或被罷免人者，並應載明其住址或地址；其為法人或團體者，並應載明法人或團體之名稱與其代表人姓名及地址。

    中選會表示，違反者則依同法規定，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。至具體個案是否違反公職選罷法規定，倘有檢舉案件，由當地各該市縣選舉委員會受理後，依行政程序予以調查並依法處理。

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