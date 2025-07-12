「護國大遶境」、「川流不息」明來竹市 路線曝光

護國大遶境、川流不息明天13日下午竹市登場，路線也曝光，新竹雙罷總部也邀市民揪團騎車，守護家園。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/12 14:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」明天（13日）要到新竹市了，另民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動也會與護國大遶境一起騎上街頭，而護國大遶境的路線也曝光，將從樹林頭停車場集合後出發，繞行市區中正路與中山護和東門圓環，接著會騎進光復路東區，再轉中華路進香山區，最後抵香山天后宮，全長約10公里，晚上則有新台派上線的戶外開講，多個重量級政治評論員要跟市民暢談為何要罷免涉貪停職的市長高虹安及毀憲亂政的國民黨立委鄭正鈐。

民進黨新竹市黨部主委兼市議員施乃如說，明天週日新竹雙罷總部有2場重量級活動接力登場，「不只要你來，更要你揪團一起來」，首先登場的是護國大遶境，也有川流不息景象再現的揪團騎車，號召市民守護家園，集合時間在明天下午3點半，地點在樹林頭夜市停車場。

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路線起點樹林頭停車場→東大路二段→右轉鐵道路三段→成功路→左轉和平路→左轉西大路→左轉中山路→右轉中正路→圓環→中正路→右轉中華路二段→右轉林森路→右轉復興路→右轉東門街→圓環→東門街→左轉民族路→左轉東大路一段→右轉中央路→右轉自由路→東光陸橋→直行東光路→左轉東勝路→左轉新光路→右轉忠孝路→直行建功一路→右轉建功路→右轉光復路二段→左轉南大路 →右轉四維路橋→四維路→左轉中山路→右轉中華路四段→右轉東華路→左轉牛埔東路→右轉香北路→左轉大庄路→右轉中華路五段→右轉海山港路→右轉西濱路→香山天后宮是終點。

護國大遶境新竹川流不息明天13日下午登場，新竹雙罷總部也邀市民揪團騎車，同時26日要出門投票，2票都同意，新竹重開機。（記者洪美秀翻攝）

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