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    張智倫被爆未申報美國房產 林淑芬酸：靠爸靠媽慣了下神壇就出錯

    民進黨立委林淑芬怒轟，張智倫嬌生慣養久了，剛走下「神壇」親近基層百姓，難免會出差錯，希望大家不要怪他。（記者羅國嘉攝）

    民進黨立委林淑芬怒轟，張智倫嬌生慣養久了，剛走下「神壇」親近基層百姓，難免會出差錯，希望大家不要怪他。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/12 14:41

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案將在26日投票，藍委張智倫在敏感時機遭爆料，妻子彭涵於2018年在美國加州置產未申報。對此，民進黨立委林淑芬怒轟，張智倫嬌生慣養久了，剛走下「神壇」親近基層百姓，難免會出差錯，希望大家不要怪他；新北市議員卓冠廷則籲張應對外說明清楚。

    林淑芬、卓冠廷今天與雙和罷團到中和枋寮市場掃街，活動前受訪時被問及張智倫被爆出未申報美國房產的爭議，林淑芬直言，感謝罷免活動讓這類爭議得以曝光，「只有在這樣的時候，這些原本高高在上、不接地氣的民代，才終於願意走入基層、面對民意。」她更批張是「靠爸靠媽」，習慣嬌生慣養的生活，導致剛走下「神壇」到基層來難免會出差錯，希望大家不要責怪他。

    卓冠廷則批，張智倫2018年購買位於美國的透天房產，現市值逾兩千萬元新台幣，但自擔任立委以來卻從未列入財產申報，涉嫌違規。如果真的是忘了申報，應該坦承並補件，這只是普通的行政疏失，但目前張智倫團隊卻矢口否認，還對外仍堅稱「已經申報」，與監察院公開資訊顯著不符，應對外說明清楚。

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