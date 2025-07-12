洪孟楷喊話「讓我做完4年」 強調投票率將決定罷免成敗

新北市藍委洪孟楷今（12）日於石門山溪市民活動中心舉行政策說明會，邀請副市長劉和然、民眾黨立委張啟楷、市議員陳偉杰等民代共同號召選民投下「不同意票」。（記者羅國嘉攝）

2025/07/12 14:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案將在26日投票，罷免對象之一的新北市藍委洪孟楷今（12）日於石門山溪市民活動中心舉行政策說明會，邀請副市長劉和然、民眾黨立委張啟楷、市議員陳偉杰等民代，共同號召選民投下「不同意票」。洪喊話「讓我做完4年」，並強調投票率將決定成敗。希望大家在剩下的14天內「一天拉五票」投下「不同意罷免」。

劉和然指出，民進黨發動這次罷免行動是「政治操作」，企圖打壓在野黨監督聲音，「不能讓民進黨亂搞，這關乎台灣的未來、我們下一代的未來。」張啟楷則表示，洪是藍營戰將，呼籲選民投下不同意票，讓好的立委留下，不要讓綠營得逞。

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「台灣要拚民生、經濟、建設、打詐騙，不是拚政治。」洪孟楷提到，今年本應是休養拚經濟的時期，卻要面對無預警的罷免行動，自己在立法院全力推動軍警消待遇、護理人力改善、健保點值調整等政策，為民眾爭取權益，卻被指「不適任」，令人不解。另外，昨天三讀通過的全民普發1萬元現金，他強調這筆錢來自稅收超徵，不是舉債，但民進黨仍全面反對。

洪孟楷也回應近期遭抹黑攻擊，強調「我是台灣人、吃台灣米、喝台灣水」，從未親中或與紅媒掛勾，並批評罷免方散播不實文宣與仇恨言論。

陳偉杰表示，洪孟楷問政認真，卻被罷團以不實理由攻擊，若此次罷免成功，普發現金等民生政策恐將撤回。洪在2024年獲得15.8萬票，石門也有4000票支持，應全力鞏固票源。

新北市副市長劉和然表示，民進黨發動這次罷免行動是「政治操作」，企圖打壓在野黨監督聲音，「不能讓民進黨亂搞，這關乎台灣的未來、我們下一代的未來。」（記者羅國嘉攝）

民眾黨立委張啟楷表示，洪孟楷是藍營戰將，呼籲選民投下不同意票，讓好的立委留下，不要讓綠營得逞。（記者羅國嘉攝）

新北市議員陳偉杰（右）表示，洪孟楷問政認真，卻被罷團以不實理由攻擊，如「親中」等，實際上洪根本未曾訪中，且不斷為地方努力。（記者羅國嘉攝）

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