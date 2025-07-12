八炯爆中國要台商726返台投票 海外僑胞最想罷掉「這2名藍委」

罷免團體曙光花蓮今天在台北市共享空間舉辦演講「葉霸老師跟你聊：窮花蓮，富崐萁，花蓮王是怎樣煉成的？」，演講前首先邀請特別嘉賓八炯致詞。（記者李文馨攝）

2025/07/12 13:42

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免三階決戰倒數兩週，網紅八炯今天在台北市罷免演講透露，他在2週前收到消息，得知中共要台商回台投罷免票，至少有40多台遊覽車，因此他前陣子在北美巡迴展開宣講，具投票權的海外僑胞中，最多人想罷免立委徐巧芯、羅廷瑋，且一定會罷免成功。

罷免團體曙光花蓮今天在台北市共享空間舉辦「葉霸老師跟你聊：窮花蓮，富崐萁，花蓮王是怎樣煉成的？」，活動現場座無虛席，演講前首先邀請特別嘉賓八炯致詞。

請繼續往下閱讀...

八炯表示，他前天從美國、加拿大回來，在洛杉磯、紐約、蒙特羅和多倫多等第辦了8場罷免宣講。他展開這次海外宣講，是因為得知中共要台商回來投票，兩週前收到的消息是有40多台遊覽車，現在數量肯定有所增加，因此他希望海外的留學生和台灣人可以回來投罷免票。

八炯分享，這次宣講非常熱烈，每場活動都有100、200人參加，最多來了400多人，而這些人第一高票想罷免的是台北市立委徐巧芯，第二是台中市立委羅廷瑋，因此他認為如果台胞、台僑若有回來，這兩個選區都可以罷免成功。

八炯提到，去年5月發生青鳥行動時，他不知道自己怎麼失心瘋說要罷免傅崐萁，但其實自己完全沒信心，當時大家也都覺得是看笑話，沒想到現在反花蓮反而最有希望的，並憂心桃園、台中、李彥秀等選區的罷免情況。

八炯指出，距離罷免投票剩下兩週，網路空戰情況非常嚴峻，造謠抹黑樣樣來；他舉例，他在美國受訪時說國會會架空行政部會、總統職權，並提到全世界任何國家在戰爭時期實施戒嚴是很正常的事，若國會凍結此權利，台灣非常有可能戰敗，結果這被網路斷章取義稱「八炯支持隨時隨地戒嚴」，成功帶風向，好多人罵他瘋了，挺大罷免就是挺戒嚴。

他強調，現在網路空戰非常可怕，希望大家在社群如Threads、YouTube看到相關言論和影片時，多花30秒到1分鐘幫忙闢謠、分享正確訊息，因為網路空戰最容易影響中間選民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法