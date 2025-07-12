新竹雙罷出擊市場掃街 「726同意罷免」垃圾袋大受歡迎

新竹市雙罷免出擊前往市場掃街，其中「726同意罷免」垃圾袋超吸睛，婆婆媽媽都說實用。（照片取自市議員楊玲宜臉書）

2025/07/12 13:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）本月26日舉行三階罷免投票，新竹市雙罷免總部今天與民進黨市議會黨團和民進黨市黨部走進中央市場宣傳，而宣傳品中最吸睛及實用的是沿途發送給買菜婆婆媽媽的「726同意罷免」垃圾袋，小巧方便的罷免垃圾袋，可裝東西，也可當垃圾袋，相當實用，大受歡迎。

新竹雙罷總部發言人林志潔說，新竹因為是雙罷免，挑戰比其他縣市更大，但很幸運，有民進黨新竹市議會黨團與市黨部作為後盾，在三階罷免投票的最後2週，發起大規模的掃街和聚會活動。而罷免需要更多宣講，更多耐心，讓民眾了解為何不適任的人需要被替換。沿途也受到市民熱烈回應，多數市民說一定會去投票。

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而新竹罷團沿途發送的面紙及飄帶等宣傳品中，最吸睛的是送給婆婆媽媽買菜可用的「726同意罷免」垃圾袋，拿到的市民都說很實用，索取及詢問度高。市議員楊玲宜說，新竹雙罷免投票，不管是罷免高虹安及鄭正鈐，需要大家幫忙1人拉2票，且至少各要衝破10萬票，才能讓三階新竹雙罷成功，號召市民及婆婆媽媽726一定要出來投票，2票都同意，讓新竹重開機。

新竹市雙罷免出擊前往中央市場掃街，聲勢浩大，市民反應熱烈。（記者洪美秀攝）

新竹市雙罷免出擊前往中央市場掃街，聲勢浩大，市民反應熱烈。（記者洪美秀攝）

新竹市雙罷免出擊前往中央市場掃街，聲勢浩大，市民反應熱烈。（記者洪美秀攝）

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